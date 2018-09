Stiri pe aceeasi tema

- Documentul privind aparitia si evolutia pestei porcine africane in Romania a fost depus vineri la Administratia Prezidentiala in urma solicitarilor formulate public de catre presedintele Klaus Werner Iohannis, a anuntat, sambata, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), informeaza AGERPRES…

- ”Nu, nu se mai intampla nimic, daca CCR ii da dreptate presedintelui. Banii vor fi deja alocati si deciziile CCR sunt valabile pe viitor. Deci nu se intampla nimic”, a declarat Eugen Teodorovici, la Romania TV. Presedintele Klaus Iohannis condamna ferm adoptarea proiectului rectificarii bugetare de…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita verificarea de catre institutiile abilitate a modului in care autoritatile responsabile, reunite in Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU), au pus in aplicare masurile de control si preventie a raspandirii virusului pestei porcine africane…

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a fost convocata de catre presedintele Klaus Iohannis pentru data de 4 septembrie, a anuntat Administratia Prezidentiala vineri, la trei zile dupa ce Guvernul i-a solicitat sefului statului convocarea CSAT in regim de urgenta pentru avizarea propunerilor…

- Executivul a anuntat, in aceasta dimineata, ca a trimis, ieri seara, presedintelui Romaniei solicitarea de convocare in regim de urgența a ședinței Consiliului Suprem de Aparare a Țarii pentru rectificarea bugetara. „Solicitarea de convocare a CSAT, in regim de urgența, are in vedere necesitatea adoptarii…

- Referitor la informațiile vehiculate in spațiul public privind avizarea de catre Consiliul Suprem de Aparare a Țarii a numirii in funcția de inspector general al Jandarmeriei Romane, Administrația Prezidențiala face urmatoarele precizari: La data de 1 august a.c., Ministerul Afacerilor Interne…

- Parchetul General a anuntat sambata ca procurorii militari s-au sesizat din oficiu si au inregistrat dosar penal cu privire la modul de interventie a jandarmilor si la incidentele petrecute la manifestatia din Piata Victoriei, transmite News.ro . “In cursul zilei de astazi, 11 august 2018, procurori…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul de promulgare a Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care prevede ca institutia sa revina sub autoritatea Camerei Deputatilor. Iohannis ceruse reexaminarea acestei legi, pe care a contestat-o si la Curtea Constitutionala,…