Iohannis, fata in fata cu Lazar, la bilantul Ministerului Public

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului participa, miercuri, la sedinta de prezentare a Raportului de activitate a Ministerului Public pe anul 2018. Prezentarea bilantului are loc, incepand cu ora 11.00, la Cercul Militar National.Seful statului a participat si anul trecut…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la prezentarea raportului privind activitatea desfasurata in 2018 de Ministerul Public. Sedinta va incepe la ora 11.00.Zi PLINA la CCR - Ce sesizari se afla pe masa judecatorilor? Iohannis și Opoziția așteapta verdictele Potrivit Administratiei…

- Klaus Iohannis nu a fost prezent la recentul bilant al activitatii DNA-ului, insa este asteptat sa participe, miercuri, la Cercul Militar National la expunerea raportului de activitate a Ministerului Public pe anul trecut. Sedinta in cadrul careia Augustin Lazar va trece in revista aspectele considerate…

- Ședința de ultima ora in biroul liderului PSD, Liviu Dragnea. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, se afla in aceste momente in biroul liderului PSD. Conform Romania TV, cei doi ar putea discuta privind depunerea unei sesizari la CCR privind un posibil conflict juridic intre executiv și președinte…

- ”La sfarsitul anului vom avea alegeri prezidentiale si reiterez ce am mai spus: voi intra in competitie pentru un nou mandat de presedinte”, a declarat Klaus Iohannis. Presedintele s-a aratat foarte optimist si a precizat ca nu se teme de niciun contracandidat, inclusiv Liviu Dragnea.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confirmat, joi, ca trimite la Cotroceni cererea de revocare din functie a procurorului general, Augustin Lazar, precum si propunerea de numire a Adinei Florea la sefia DNA, pe care presedintele Klaus Iohannis a respins-o. UPDATE: Ministrul Justiției a reiterat…

- Premierul Viorica Dancila i-a pregatit lui Klaus Iohannis scaun in ședința de Guvern. Președintele e absent, dar imaginea e una exploziva. In repetate randuri, in ultimele zile, președintele Klaus Iohannis a afirmat ca va merge la ședințele de Guvern. Președintele a invocat articole…

- Potrivit Romania TV, imediat dupa ce declaratiile publice facute de catre premierul Viorica Dancila si de presedintele Klaus Iohannis s-au incheiat iar reprezentantii presei au fost invitati sa paraseasca sala de sedinte, a fost activat sistemul de bruiaj. Sursa citata arata ca acest sistem a fost…