Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a calificat, luni, drept un demers inoportun si riscant contestarea in contencios a decretului privind prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii, informeaza Agerpres.roAm vazut ca este foarte vocal acest ministru al Apararii n.r.…

- Presedintele Klaus Iohannis a catalogat drept inoportuna si riscanta intentia ministerului Apararii de a ataca in contencios-administrativ decretul de prelungire a mandatului sefului Statului Major, precizand ca de fapt Gabriel Les nu a avut o propunere pentru conducerea Armatei.

- Puterea militara a Romaniei il are in frunte pe seful Statului Major al Apararii, asa ca, “daca il faci irelevant, atunci faci irelevanta toata puterea militara a Romaniei”, afirma Hari Bucur-Marcu, expert in probleme de securitate nationala si fost sef al Serviciului Strategii de Aparare la Statul…

- Initierea unei proceduri de contestare in contencios administrativ a decretului de prelungire a mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii se afla in lucru la MApN, au confirmat, pentru AGERPRES, surse oficiale. Potrivit surselor citate, contestatia va fi…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii este o solutie foarte buna perfect pe lege si pe Constitutie, informeaza Agerpres.roEu vad ca nu se poate sesiza Curtea Constitutionala. Eu am semnat acel decret, fiindca…

- Razboiul dintre palate a ajuns și in zona apararii naționale. Președintele Klaus Iohannis a respins astazi șeful armatei propus de ministrul Apararii și i-a prelungit mandatul celui in funcție, generalul Nicolae Ciuca.

- "PNL sustine total decizia presedintelui Iohannis. Propunerea pentru functia de sef al Statului Major nu a indeplinit conditiile legale, dar decizia presedintelui de sustinere a prelungirii cu un an de zile a mandatului actualului sef este o decizie legala, corecta si potrivita cu momentul in care…

- Partidul National Liberal sustine "total" decizia presedintelui Klaus Iohannis de prelungire cu un an a mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii; este o decizie "legala, corecta si potrivita cu momentul in care ne gasim astazi", a declarat vineri liderul PNL, Ludovic…