Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a trimis o scrisoare Patriarhului Daniel, in care seful statului in anunta pe liderul Bisericii Ortodoxe Romane ca nu are cum sa ajunga la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului, fiind plecat la Bruxelles pentru o intalnire cu liderii europeni.

- Inca un atac extrem de dur al președintelui Klaus Iohannis la adresa puterii de la București. Șeful statului a declarat, intr-o intalnire cu primarii, ca "lucrurile au luat-o razna" și crede ca Romania nu e pregatita pentru preluarea președinției Consiliului UE. "Din pacate, necesitatea politica este…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a lansat un atac foarte dur la adresa președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, dupa ce șeful statului l-a acuzat de ”fake news” in scandalul ”valiza Tel Drum”. Dragnea a afirmat ca declaratia de marti la adresa sa a presedintelui Klaus Iohannis a aratat ”un om in panica,…

- Klaus Iohannis a avut prima reacție dupa ce președintele PSD, Liviu Dragnea, a venit la Parlament cu o valiza din care a scos mai multe dosare cu acuzații la adresa președintelui. „Acest infractor, Dragnea, care s-a cocotat in fruntea statului, progreseaza semnificativ in domeniul fake news„, a spus…

- „Asta se intampla daca un infractor ajunge in varful statului iar acest infractor, Liviu Dragnea, care s-a cocotat in varful partidului si al statului progreseaza, din pacate nu in domeniul calitatii, al statului de drept, ci in domeniul fake news. Ce a prezentat ieri este ceea ce astazi se numeste…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca ar exista un plan ca Guvernul sa fie dat jos pana la 1 ianuarie, deoarece preluarea presedintiei Consiliului UE de catre Romania va zadarnici ulterior un astfel de scenariu. "Da, categoric da (exista un plan ca guvernul…

- „Ce vocal a devenit “leneșul” de cand i-a fost taiat bugetul pentru al doilea bucatar din alaiul prezidential! #incetincetisor” , dupa ce presedintele Klaus Iohannis a criticat din nou Guvernul, facand un al doilea apel pentru rezolvarea situatiei create de pesta porcina africana. https://www.youtube.com/watch?v=GYZcB9QX-BE…

- A. Noble: Brexitul nu va afecta negativ relatiile Londrei cu Bucurestiul Noul ambasador al Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble.Foto: Agerpres. Brexitul nu va afecta negativ relatiile Londrei cu Bucurestiul si nici viata românilor care muncesc în Regatul Unit, declara noul ambasador…