- Comisia speciala parlamentara pe justitie condusa de deputatul PSD Florin Iordache lucreaza miercuri la articolele declarate neconstitutionale din cele trei legi ale justitiei, adoptate la sfarsitului anului trecut, ca urmare a sesizarilor PNL si ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie admise de Curtea…

- Misiunea urmeaza sa aiba loc in perioada 14 - 16 martie. Ministerul Justitiei a precizat, pentru Agerpres, privitor la misiunea de evaluare a Mecanismului de Control si Verificare, ca joi, la sediul MJ, vor avea loc mai multe intalniri vizand analiza recomandarilor si Codul penal si Codul de procedura…

- "A aparut o informatie care nu are nicio legatura cu realitatea. Redeschiderea unui dosar se face prin decizia unei instante si, conform unei hotarari a Curtii Constitutionale, pentru redeschiderea unui dosar privitor la o persoana, acea persoana este in mod obligatoriu citata in instanta. Nu am…

- Cristina Tarcea, presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a declarat, la prezentarea bilantului Inspectiei Judiciare, ca anul 2017 a fost unul interesant, in care "nicio institutie din sistemul de justitie nu a fost scutita de scandaluri, dezvaluiri, bombe, breaking news-uri". …

- Un proiect pentru modificarea Legii 303/2004, depus de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, a fost avizat negativ luni in comisia de Munca din Camera Deputatilor, anunța News.ro.Potrivit proiectului…

- Procedurile de numire si revocare a procurorilor-sefi vor ramane neschimbate Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat vineri ca nu se vor relua discutiile asupra procedurilor de numire si revocare din functie a procurorului general si procurorilor-sefi…

- Remus Borza spune ca președintele țarii ar fi ramas in procesul de numire al conducerii Inaltei Curți de Casație și Justiție in cazul in care Curtea Constituționala nu ar fi dat o decizie de neconstituționalitate in acest sens. Borza a explicat ca in cadrul comisiei Iordache se ajunsese la un compromis:…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca se va tine cont de decizia Curtii Constitutionale in ceea ce priveste numirea presedintelui si a vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, transmite Agerpres. Comisia speciala privind legile justitiei…

- Competenta presedintelui Romaniei de numi judecatorii in functiile de presedinte si vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) incalca competenta constitutionala a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR)…

- Ieri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a avut loc primul termen in procesul dintre societatea de salubrizare Polaris si Municipiul Constanta Cauza se afla pe rolul Sectiei de Contencios administrativ si fiscal completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. In luna noiembrie 2017,…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, joi seara, dupa dupa anuntul lui Tudorel Toader privind declansarea procedurii de revocare a sefei DNA, ca “nu exista nici un motiv legal de revocare a doamnei Codruta Kovesi”. “Avand in vedere decizia ministrului Justitiei de a propune revocarea din functie…

- Președintele Romaniei i-a sfatuit marți pe absolvenții Institutului Național al Magistraturii sa nu se lase influențați de tentativa celor care pun la indoiala actul de justiție și i-a asigurat de susținerea sa deplina, dar și a romanilor in indeplinirea misiunii lor....

- „Investirea dumneavoastra in funcție survine intr-un moment in care actul de justiție este pus la indoiala public tocmai de acele persoane care sunt chemate sa raspunda in fața legii. Aceasta tentativa nu trebuie sa va influențeze și nu trebuie sa va abata de la principiile constituționale ale legalitații,…

- Stelian Fuia, fostul ministru al Agriculturii, a fost eliberat conditionat. Decizia este definitiva. In iunie 2016, fostul ministru al Agriculturii Stelian Fuia a fost condamnat definitiv de magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu executare, intr un dosar in care…

- Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) avertizeaza ca efectele combinate ale unor reglementari cuprinse in legile Justitiei ar putea duce la reducerea corpului magistratilor cu 25% intr-un termen foarte scurt, estimand ca in jur de 2.000 de magistrati, care se afla la apogeul profesional, ar putea…

- Propunerea legislativa prin care judecatorii Curtii Constitutionale (CCR) ar urma sa beneficieze de imunitate sporita, a fost adoptata de Senat, cu 81 voturi „pentru”, 19 voturi “impotriva” si patru abtineri. Astfel, judecatorii CCR nu mai pot fi urmariti penal, retinuti, arestati, perchezitionati…

- DNA a reactionat ieri, printr-un comunicat de presa, la acuzatiile lansate de fostul deputat Vlad Cosma. DNA spune ca „relevant este ca, anterior difuzarii inregistrarilor, persoane din anturajul acestuia s-au prezentat in mod repetat la șeful Serviciului Teritorial Ploiești și, in lipsa acestuia, la…

- DNA a difuzat un comunicat referitor la dezvaluirile facute la Antena 3 de Sebastian Ghița: „Cu referire la emisiunea difuzata de postul de televiziune Antena 3, in cursul serii de 11 februarie 2018, in care au fost prezentate o serie de inregistrari audio, ce redau presupuse discuții purtate de procurorul…

- Cu referire la emisiunea difuzata de postul de televiziune Antena 3, in cursul serii de 11 februarie 2018, in care au fost prezentate o serie de inregistrari audio, ce redau presupuse discuții purtate de procurorul șef al Serviciului Teritorial Ploiești – Onea Lucian cu inculpatul Cosma Vlad, Biroul…

- Si daca la inceputul acestui an lucrurile ar fi putut parea imbucuratoare, numarul magistratilor de la judet crescand, numai in luna februarie 2018 s-au mai pensionat doi si au plecat patru. „Colectivul nostru este unul in care schema de procurori este incompleta. In prezent, colectivul este…

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului, a declarat, joi, in briefingul de la finalul sedintei Executivului, despre situatia lui Darius Valcov, ca nu stie si nu este mandatat sa spuna nimic. Intrebat daca are vreun mesaj al premierului Viorica Dancila in legatura cu situatia lui Darius Valcov,…

- Lucian Marius Papacostea, avocat bucurestean, contesta decizia prin intermediul careia i a fost respinsa cererea de revizuire a dosarului in care a fost condamnat la un an de inchisoare pentru inselaciune. Contestatia lui Lucian Marius Papacostea a fost trimisa spre solutionare Inaltei Curti de Casatie…

- Fostul Președinte al Romaniei, Traian Basescu, și lider al PMP, a precizat ca directorul SPP poate fi numit de Președintele Romaniei, dar numai la propunerea adoptata prin consens de CSAT, unde PSD are șapte ministri „care vor executa dispozitiile lui Daddy la numirea sefului SPP si nu pe ale sale.”

- Datoriile istorice le dau batai de cap reprezentantilor autoritatii locale din Azuga Violeta Stoica Primaria Azuga a fost pusa in situația de a fi executata silit, creditele antamate cu ani in urma, inca din perioada 2005-2006 și care au ajuns sa apese tot mai greu pentru situația financiara a localitații…

- Toni Grebla, fost judecator al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), gasește declaratia procurorului general Augustin Lazar ca urmareste cu mare atentie procedura de verificare a constitutionalitatii legilor justitiei "o amenintare si o presiune". "Uitati-va la declaratia de ieri a lui Augustin…

- Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) organizarea unei noi sedinte, pana la data de 24 ianuarie, pentru reinvestirea in functie a presedintelui Sectiei penale, judecatoarea Mirela Sorina Popescu. "Urmare…

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 15 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33 2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22 2009…

- Primarul din Sibot, Ilie Tomuș, a formulat contestatie in anulare la decizia definitiva de incompatibilitate. Primarul comunei Sibot din Alba, Ilie Tomus (PNL), a formulat o contestație in anulare la decizia definitiva a Inaltei Curți de Casație și Justiție, din 17 noiembrie 2017, prin care s-a constatat…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, joi, 11 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 11 ianuarie 2018 Domnului…

- ICCJ a admis miercuri cererea DNA de emitere a unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu Mazare, dupa ce acesta a incalcat termenii controlului judiciar si a plecat in Madagascar. Inspectoratul Judetean de Politie Constanta a dispus masurile necesare pentru punerea in executare a…

- CCR indemnata de liberali sa puna Legile Justiției pe masa Comisiei de la Veneția Parlamentarii PNL au inaintat, marti, o scrisoare presedintelui CCR, Valer Dorneanu, solicitandu-i sa ceara punctul de vedere al Comisiei de la Venetia, inainte de a se pronunta asupra sesizarilor primite cu privire…

- Anul trecut a adus atat modificari legislative importante, cat și decizii obligatorii ale Curții Constituționale și Inaltei Curți de Casație și Justiție. La inceput de an, e momentul unei scurte reamintiri. Pe 21 ianuarie 2017, a intrat in vigoare Hotararea Guvernului nr. 965/2016, pentru modificarea…

- Sociologul spune ca președintele Klaus Iohannis nu se poate mandri cu discursul pe care l-a avut la CSM. "In mod evident, președintele Iohannis nu trebuia sa spuna ceea ce a spus astazi la o intalnire foarte importanta a unei puteri judecatorești. Pe același model ne putem aștepta ca domnul…

- Fostul primar al Constantei Radu Mazare, in cazul caruia Politia s-a sesizat pentru ca nu s-a prezentat, sambata, la Politia Constanta, in cadrul controlului judiciar, a plecat in Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic. Potrivit reprezentantilor Politiei Romane, sambata, in jurul…

- Un barbat aflat sub control judiciar, care nu s-a prezentat la politia din Constanta pentru semnarea graficului de prezenta, a informat ofiterul de caz ca se afla pe teritoriul statului Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic, au anuntat sambata reprezentantii IGPR. …

- Astazi, 30 ianuarie a.c., in jurul orei 12.00, politistii din cadrul Biroului Supravegherii Judiciare din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta s au sesizat cu privire la faptul ca, un barbat aflat in control judiciar, in baza unei decizii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie ,…

- "Vineri, 22 decembrie 2017, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-au intrunit in Sectii Unite, conform dispozitiilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sesizarea Curtii Constitutionale cu…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis vineri sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din alte doua legi, respectiv Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor.DOCUMENTUL poate fi consultat AICI "Joi, 21 decembrie 2017, judecatorii Inaltei…

- Mai multi parlamentari PSD au depus miercuri seara la Camera Deputatilor un nou proiect de modificare a Legii privind statutul magistratilor, ce elimina presedintele Romaniei din procedura de numire a sefilor parchetelor, precum si a celor ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prerogativa numirii…

- Continua dezbaterile la bugetul de stat pentru anul viitor Proiectul bugetului de stat pentru anul viitor s-a dezbatut, si marti, în Parlament, în ritm alert, ceea ce a adus critici din partea opozitiei. Reporter, Catalin Purcaru: "Dupa mai bine de patru ore de dezbatere,…

- Raportul a fost adoptat cu 12 voturi "pentru”, 6 voturi "impotriva”, din partea reprezentan'ilor PNL si USR, si o abtinere, potrivit News.ro. Raportul va intra marti la votul final in plenul Senatului, care este Camera decizionala. Comisia parlamentara speciala pentru modificarea legilor…

- Majoritatea PSD-ALDE a adoptat un amendament al social-democratilor prin care presedintele Romaniei poate refuza o singura data numirile procurorilor de rang inalt: procurorul general, procurorul-sef al DNA, procurorul-sef al DIICOT. „Presedintele Romaniei poate refuza, motivat, o singura…

- SAVALIUC CRISTIAN Nascut in: MUN. FOCSANI, JUD. VRANCEA Data nașterii: 31-08-1970 Cetațenie: ROMANA Domiciliat in: MUN. FOCSANI, JUD. VRANCEA Localitatea: FOCSANI Motivul: MANDAT DE EXECUTARE A PEDEPSEI CU INCHISOAREA Fapta: Evaziune fiscala Semnalmente Inaltime…