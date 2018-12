Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a avut, vineri, o intrevedere la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis, urmand ca oficialul strain sa aiba o intalnire la Palatul Victoria si cu premierul Viorica Dancila.

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Romania este pregatita sa exercite presedintia Consiliului Uniunii Europene, a dat asigurari marti presedintele Klaus Iohannis. "Suntem pregatiti si vom arata ca putem sa exercitam o presedintie buna", a spus Iohannis, intrebat daca Romania este…

- "Referitor la declaratiile de presa de la Bruxelles ale presedintelui Klaus Iohannis. Sunt surprins ca s-au facut referiri la mine, la anumite declaratii scoase din context si la activitatea mea (...) Analiza facuta de MAE dupa plecarea mea, confirmata prin mai multe comunicate de presa, arata ca…