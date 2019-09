Stiri pe aceeasi tema

- "Salut votul acordat astazi in reuniunea Comitetului Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre pe langa Uniunea Europeana (COREPER), prin care s-a exprimat un sprijin larg in favoarea candidaturii doamnei Laura Codruța Kovesi pentru poziția de procuror șef al Parchetului European.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, spune ca votul din COREPER pentru Laura Codruta Kovesi este o victorie imensa pentru Romania, la care a contribuit decisiv presedintele Klaus Iohannis, alaturi de liderii si europarlamentarii PNL.

- Și lasa operațiunea pe mana Parlamentului Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 28 august a.c., la Palatul Cotroceni, o declarație de presa in care a anunțat ca respinge remanierea guvernamentala „in integralitatea ei”!. „Degringolada de la nivelul guvernarii, care s-a…

- ”In primul rand, nu accept nicio propunere de remaniere din partea acestui guvern. Nu doar pentru ca acest guvern și-a schimbat componența politica ci pentru ca propunerile pe care le-am primit sunt pur și simplu inacceptabile. Așadar, resping in integralitate remanierea propusa de premier. Resping…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si omologul sau american, Donald Trump, produce deja efecte, afirmand ca sunt peste 10 miliarde de dolari pe care companiile americane le au in proiecte potentiale noi in Romania. „La numai doua zile de…

- "Kovesi, pe ordinea de zi! In cateva minute incepe intalnirea coordonatorilor grupurilor politice reprezentate in Comisia LIBE (Libertați Civile, Justiție și Afaceri Interne) a Parlamentului European. Pe agenda, un subiect important care privește Romania: continuarea procedurilor in privința alegerii…