- "Dupa parerea mea, pensiile sunt cam mici. Deci trebuie marite. Dar de unde se iau bani? Am intrebat-o pe dna prim ministru. Ea m-a asigurat ca sunt bani si am promulgat legea", a declarat miercuri presedintele Iohannis. Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea…

