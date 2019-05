Stiri pe aceeasi tema

- Romania a votat duminica in cadrul alegerilor europarlamentare din 2019 și a referendumului pentru justiție inițiat de președintele Klaus Iohannis. A fost o zi lunga, in care romanii s-au mobilizat exemplar și s-au prezentat la urne in numar record. In diaspora, s-a stat la cozi im ense și este puțin…

- Luni, Biroul Electoral Centra (BEC) a publicat rezultatele alegerilor europarmanetare 2019, precum si ale referendumului solicitat de Presedintele Klaus Iohannis. Pana la ora transmiterii acestei stiri au fost numarate 99.31% din voturi adica a sufragiilor din 18.612 de secții din țara din totalul de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca, in urma rezultatelor alegerilor europarlamentare de duminica, Guvernul PSD trebuie sa plece. "În urma acestui rezultat, Guvernul PSD trebuie să plece. Este un rezultat care nu poate fi interpretat în niciun fel", a spus Iohannis, într-o…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut duminica seara, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, in care a felicitat romanii pentru mobilizarea la vot. De asemenea, președintele a facut referire și la PSD, spunand ca și-a batut joc de romani, mai ales de romanii din Diaspora. Iata declarația de presa,…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac dur la adresa PSD, in timpul discursului din Parlament prilejuit de aniversarea a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO. Șeful statului a acuzat puterea ca prin acțiunile sa risca sa fragilizeze statutul țarii noastre in NATO și UE. „Aceasta guvernare eșuata…

- De 160 milioane de euro! Klaus Iohannis, anunț: Este cert! Voi convoca referendum pe Justiție pe 26 mai. "Este cert voi convoca un referendum pentru data de 26 mai pentru ca așa nu se mai poate, PSD continua asaltul la adresa justiției De acest data PSD vrea sa dea OUG pin care sa modifice codurile…

- "Susținem organizarea unui referendum pe justiție: Vrem o Romanie fara penali și fara hoție! Romania se gasește de doi ani de zile sub un atac constant și agresiv al guvernarii PSD-ALDE asupra sistemului de justiție. In loc sa guverneze in interesul cetațenilor, tot ce a facut actuala putere…