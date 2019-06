Stiri pe aceeasi tema

- „In urma adoptarii de catre Guvern a Codului Administrativ prin Ordonanta de Urgenta, Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, atrage atentia ca dupa doi ani in care a incercat prin toate mijloacele sa ingenuncheze Justitia de dragul unor corupti, PSD vrea acum sa distruga Administratia de dragul…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut Parlamentului sa reexamineze Legea privind statutul personalului feroviar. Iohannis susține ca legea prevede o serie de drepturi și beneficii pentru personalul feroviar, inclusiv celui din mediul privat, fara o analiza a surselor de finanțare. In plus, in forma actuala,…

- "Cred ca imediat dupa alegeri vom adopta o ordonanta de urgenta pentru Codul administrativ. (...) Este o lege care este asteptata si care va limpezi foarte mult situatia administrativa din Romania, va debloca sute de milioane de fonduri europene si va usura munca primarilor si, implicit, publicul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, ca spera ca Guvernul sa se abtina de la orice modificare legislativa care nu este pur tehnica si necesara, el comentand anuntul premierului Viorica Dancila, care a spus ca Ordonanta privind legea referendumului va fi adoptata miercuri, in sedinta de Guvern.…

- O delegație a Asociației Comunelor din Romania, structura care reunește aproape 90% din primariile de la nivel național, i-a cerut, luni, ministrului Dezvoltarii, Daniel Suciu (PSD), intr-o intalnire la sediul ministerului, adoptarea de catre Guvern in regim de urgența a Codului Administrativ pe…