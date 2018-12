Iohannis, după ce Dăncilă a sesizat CCR: ”Voi aștepta decizia. Nu mai fac nimic în această speță” Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca, daca acum s-a sesizat CCR, atunci va aștepta decizia judecatorilor inainte sa decida privind miniștrii de la Transporturi și Dezvoltare. – Se aude ca doamna prim-ministru a trimis o solicitare de rezolvare a unui conflict la CCR. Probabil, CCR va da un raspuns, vom vedea ce raspuns. Insa dați-mi voie sa va spun ca nu va rezolva problema. CCR nu are cum sa o rezolve, fiindca problema nu este una constituționala, ci una politica – O sa va spun care sunt cele 2 cauze ale acestei probleme politice. Prima este ca, de facto, Romania nu are prim-ministru – A… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

