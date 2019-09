Iohannis, după ce a „prevenit”, vrea să „reconstruiască” Președintele și-a depus candidatura pe acordurile unui pamflet anti-PSD Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri la sediul BEC, unde si-a depus candidatura pentru al doilea mandat, ca in primul mandat a prevenit „stricaciunile” planificate de PSD, iar in al doilea mandat vrea cu un Guvern PNL sa reconstruiasca Romania: `Trebuie sa vedem imensa paguba produsa de PSD si cred ca pot sa spun acum la sfarsit de mandat ca am reusit prin mijloacele constitutionale sa previn foarte multe din stricaciunile planificate de PSD. Chiar recent am avut o reusita notabila, foarte frumoasa, impreuna cu romanii,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

