Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a catalogat ca fiind "dragut" discursul "de consens si pace mondiala" al premierului Viorica Dancila din plenul Parlamentului. "Acest discurs de consens si pace mondiala devine un discurs constant al doamnei prim-ministru.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, la "Be EU" ca Romania este pregatita sa preia președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene. "Am avut o discuție in cadrul Colegiului Comisarilor...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca este "mai optimist" in prezent decat era acum cateva saptamani in legatura cu pregatirea Romaniei pentru a prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene. Iohannis a afirmat ca nu doreste sa faca aprecieri despre activitatea fostului ministru Victor Negrescu,…

- La nivelul Comisiei Europene nu exista ingrijorari legate de preluarea de catre Romania a mandatului de sase luni in fruntea Consiliului Uniunii Europene, potrivit purtatorul de cuvant al excutivului comunitar, Margaritis Schinas. Intr-o conferinta de presa, la Bruxelles, el a reamintit mesajul presedintelui…

- "Romania e in grafic pentru preluarea presedintiei Consiliului UE si orice declaratie care aduce o urma de indoiala face rau Romaniei. Suntem in linie dreapta, am nominalizat o persoana cu experienta, va fi sprijinita de multi experti si care poate conduce la o presedintie de succes pentru Romania.…

- Ieri, Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania nu este pregatita pentru preluarea Consiliului Uniunii Europene, in conditiile in care la Guvern factorii responsabili sunt schimbati sau pleaca, iar „lucrurile au luat-o razna”, potrivit Mediafax. „Trebuie sa mentionez o mare ingrijorare pe care…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca Romania nu este pregatita pentru preluarea Consiliului Uniunii Europene, in conditiile in care la Guvern factorii responsabili sunt schimbati sau pleaca, iar "lucrurile au luat-o razna".

- Pregatirile pentru preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene de catre Romania sunt in plina desfașurare. Și graficul e respectat pana in prezent, a dat asigurari Ministerul Afacerilor Externe.