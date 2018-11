Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a facut primele declarații dupa semnarea acordului privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana."Astazi am finalizat discuțiile int-un timp record. Consiliul in formatul UE 27 a agreat proiectul de retragere și a aprobat declarația politica referitoare…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a facut primele declaratii dupa semnarea acordului privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, scrie antena3.ro."Am finalizat discutiile intr un timp record. Consiliul in formatul UE 27 a agreat proiectul de retragere si a aprobat declaratia politica…

- "Astazi am finalizat discuțiile int-un timp record. Consiliul in formatul UE 27 a agreat proiectul de retragere și a aprobat declarația politica referitoare la relațiile politice viitoare. Acordul de retragere va putea fi folosit in cazul in care va fi aprobat de toate parlamentele pentru a clarifica…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa, duminica, la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, obiectivul acestei reuniuni fiind agrearea proiectului de Acord al retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- Catedrala Mantuirii Neamului va fi sfintita duminica, iar in timpul Sfintei Liturghii vor avea acces in catedrala doar cei 2.000 de invitati oficiali. Slujba va fi oficiata de catre Patriarhul Daniel, alaturi de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului. Dintre invitatii de vaza…

- Obiectivul acestei reuniuni extraordinare este agrearea proiectului de Acord al retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE).De asemenea, membrii Consiliului European vor discuta despre Declaratia politica privind viitoarele relatii dintre UE si Marea Britanie.Dupa agrearea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa, duminica, la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, obiectivul acestei reuniuni fiind agrearea proiectului de Acord al retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana.”Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat la reuniunea Consiliului European de toamna, de la Bruxelles, in marja careia a avut loc și Summitul Euro in format extins.Discuțiile șefilor de stat și de guvern s-au concentrat pe procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana,…