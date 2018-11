Stiri pe aceeasi tema

- "Daca Guvernul Dancila nu pica la sfarsitul lunii noiembrie, ar putea fi prea tarziu", a declarat Dacian Ciolos la Digi. "Cred ca daca lucrul acesta (n.r. - daramarea Guvernului) nu este realizat pana la sfarșitul lunii noiembrie, cel tarziu, risca sa devina prea tarziu, din acest punct de vedere.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea și-a facut apariția la ședința Comitetului Executiv al PSD cu doua valize, una cu gogoși pentru Rise Project și una cu dosare care ar avea legatura cu președintele Klaus Iohannis.

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, l-a ironizat, luni seara, la emisiunea “Sinteza Zilei”, realizata de Mihai Gadea, la Antena 3, pe procurorul general al Romaniei si avertismentul transmis duminica noapte de acesta pe OUG pe legile justitiei. Toader a precizat ca nu a stiut ca Augustin Lazar i-a…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, este de parere ca fostul premier Dacian Ciolos "este o papusa care este pusa sa vorbeasca atunci cand altcineva nu doreste", sustinand ca acesta, precum si Ludovic Orban si Klaus Iohannis "au in mana niste instrumente umane care inca mai…

- "Una peste alta, niste bani, cateva sute de mii de euro stau in continuare in conturile lui Iohannis intr-un mod incorect. Banii pe care i-a incasat nelegal in urma unor falsuri dovedite de instanta nu-i da. Ca notarul a fost bun, n-a fost bun, nu stiu. Deocamdata statul roman nu e in stare sa recupereze…

- Iata ce declara Dragnea, dupa ce Ponta a publicat o poza cu seful PSD la o chermeza a SRI:Habar nu am daca fotografia de aseara e reala sau nu, securistii sunt in stare de orice. Nu am negat ca m-am intalnit cu Maior sau Coldea. Cred ca era un eveniment, ziua SRI. Erau peste 100 de oameni, eram vicepremier,…

- Dorina Rusu, membra a Consiliului National al Audiovizualului (CNA), s-a autosesizat in legatura cu „afirmatiile iresponsabile“ facute de liderul PSD Liviu Dragnea la Antena 3 si acuza lipsa de reactie a moderatoarei Alessandra Stoicescu. De asemenea, Rusu critica institutia din care face parte si pe…

- Marius Pieleanu a analizat apelul facut de președintele Klaus Iohannis conform caruia "este nevoie, fara indoiala, de un dialog susținut intre toate forțele de opoziție". Sociologul considera ca mesajul transmis nu trebuie vazut ca un eșec. "Nu este neaparat un eșec pentru ca trebuie coroborata…