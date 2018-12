Iohannis, Dragnea, Trump, Merkel, notați. Borza, previziune bombă: E o mișcare senzațională Klaus Iohannis nota 5 – Pierde teren in ultima perioada. Nici nu mai are in jur echipa care l-a propulsat la Cotroceni. A mai suferit o infrangere politica dupa ce CCR a admis sesizarea premierului Dancila cu privire la existenta unui conflict juridic de natura constituționala intre Guvern si presedinte. Trebuie sa ne ocupam de adevaratele probleme ale țarii. Am mai spus-o și cu alte ocazii, vreau - și nu cred ca sunt singurul din aceasta țara - un președinte al tuturor romanilor, care sa indemne la reconciliere și la dialog, sa vegheze la respectarea Constituției, sa gireze modernizarea statului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a venit timpul sa-i aduca "acasa" pe soldatii americani desfasurati in Siria pentru a lupta impotriva gruparii Statul Islamic, relateaza AFP. Circa 2.000 de soldati americani se afla in prezent in nordul Siriei, in mare parte forte speciale prezente…

- Statele Unite se pregatesc sa-si retraga militarii din Siria, unde sunt desfasurati sa lupte impotriva gruparii Statul Islamic, alaturi de Fortele Democratice Siriene (FDS), o coalitie arabo-kurda. Aceasta retragere a fost decisa de catre presedintele Donald Trump persoanl, in urma unei conversatii…

- Judecatorul districtual Emmet Sullivan a avut o atitudine dura la adresa lui Flynn, despre care a spus ca ''fara indoiala'' si-a vandut tara, si pe care l-a avertizat ca risca sa fie condamnat la inchisoare si i-a oferit sansa sa obtina o amanare a sentintei. ''Nu-mi ascund dezgustul, dispretul pentru…

- Presedintele american Donald Trump nu si-a ascuns niciodata gustul pentru provocari si exagerari. Astfel, a estimat el joi, cota sa de popularitate, care abia depaseste 40%, ar trebui sa fie de fapt de 75%, relateaza AFP. Denuntand din nou, intr-un mesaj pe Twitter, ancheta procurorului special Robert…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a transmis marti raspunsurile sale scrise procurorului special Robert Mueller insarcinat cu ancheta asupra ingerintei Rusiei in campania prezidentiala din 2016, relateaza AFP. Marti, "presedintele a raspuns la intrebarile scrise adresate de biroul procurorului…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri ca a terminat de raspuns in scris la intrebarile procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, informeaza Reuters. Trump a mentionat pentru reporterii de…

- 'O VANATOARE DE VRAJITOARE ABSOLUTA CA NICIO ALTA IN ISTORIA AMERICANA', a denuntat dis-de-dimineata Donald Trump pe Twitter, calificand ancheta drept o 'rusine' pentru natiunea americana. Tonul, textul cu majuscule, atacurile la adresa lui Robert Mueller si a echipei sale mandatate cu…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a inlocuit miercuri pe procurorul general Jeff Sessions, dupa ce acesta si-a prezentat demisia, transmite Reuters. Trump a anuntat printr-un mesaj pe Twitter numirea ca interimar, in functia care implica si prerogative de ministru al justitiei, a sefului…