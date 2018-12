Klaus Iohannis nota 8 – Ii dau 6 pentru discursul rostit miercuri, 28 noiembrie, in ședința solemna comuna ale celor doua Camere ale Parlamentului, dedicata Centenarului Marii Uniri. Macar de data aceasta, s-ar fi putut abține sa atace adversarii politici, cata vreme președintele trebuie sa manifeste pe toate perioada exercitarii mandatului neutralitate politica, sa indemne la reconciliere și dialog. Reiterarea solicitarii adresata Parlamentului, ca for legislativ suprem al țarii, sa nu legifereze in materie penala sau sa nu aplice niște legi votate de forul legislativ, validate de Curtea Constituționala…