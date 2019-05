Iohannis, Dragnea, Dăncilă, Barna, Ponta, notați. Borza: Poate deveni cel mai important lider din politică LIVIU DRAGNEA nota 9 – Nu sunt nici pe departe un fan Dragnea, dar nu pot sa nu recunosc ca PSD, sub conducerea sa, a performat. Practic, PSD, in ultimii ani, și-a subordonat toate instituțiile reprezentative: Parlament, Guvern, Curte de Conturi, ASF, ANR, ANCOM. Și economia Romaniei, in ultimii șapte ani, de cand PSD guverneaza, cu o scurta pauza in 2016, a avut un trend ascendent: de la un PIB de 557 miliarde lei in 2011 la un PIB previzionat pentru 2019 de 1.031 miliarde lei. Acum doua zile, Eurostat a confirmat raportul INS de la inceputul saptamanii privind o creștere record de 5,1% a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

