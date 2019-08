Iohannis – Dragnea = 2-1 ! Iohannis are doua poze cu Trump, Dragnea numai una :) Dragnea a furat startul si, printr-o plata evreiasca, a fost primul care a facut o poza cu Trump. Nu i-a folosit la nimic, a ajuns la puscarie ca un nimic ! Ieri era barbatusul PSD, astazi e nimicul pesede ! Iohannis, morcov infipt cu rictus pe buze, a facut si el o poza, in 2017, cu Trump ! Romania a cistigat fix nimic din poza aceea ! Iepurasul Klaus a fost apoi, imediat, chemat la Merkel, tot la poza ! Ca sa anuleze poza cu Trump ! Tot nimic a cistigat Romania ! Iohannis, doua poze de nimic ! Esti un nimic atunci cind te santajeaza si Trump si Merkel ! Trump cu casele din America, Merkel cu… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

Sursa articol: nasul.tv

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a apreciat marți ca la Casa Alba s-a batut palma pentru ca Romania sa-și dea resursele naturale aproape gratis.„Pasajul esențial din comunicatul de presa al Casei Albe, dat publicitații chiar acum: "SUA vor colabora cu Romania pentru a imbunatați climatul investițional…

- De ziua sa, 4 iulie, SUA felicita Romania pentru presedintia de succes a Consiliului Uniunii Europene. „America felicita Romania pentru presedintia de succes a Consiliului Uniunii Europene, incheiata cu doar patru zile in urma. Si in numele colegilor mei de la Washington si Bruxelles, multumim atat…

- SUA felicita Romania pentru presedintia de succes a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, joi, ambasadorul Hans Klemm, la receptia de Ziua Independentei de la Bucuresti. "America felicita Romania pentru presedintia de succes a Consiliului Uniunii Europene, incheiata cu doar patru zile in urma. Si…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a oferit Papei Francisc, cu ocazia vizitei Sanctitatii Sale in Romania, mai multe cadouri, printre care o minge și un tricou cu autograful lui Gica Hagi. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, e de parere ca, la astfel de evenimente, este…

- Opozitia nu este in stare sa se bata cu un partid decapitat si naucit, a afirmat la Digi24 Cristian Tudor Popescu. Gazetarul a facut un tablou al actiunilor Opozitiei din ultimele zile, de dupa alegerile europarlamentare si a criticat declaratiile venite de la PNL si de la USR. „Pleaca PSD-ul si cine…

- ”Cred ca in momentul de fața curentul dominant de gindire in rindul PSD este ca va fi foarte greu, daca nu imposibil sa ciștige prezidențialele din toamna. Iohannis s-a cam desprins in ciștigator. Singurul contracandidat care-i poate pune probleme momentan este Kovesi – se vede asta de ceva timp…

- Alegeri europarlamentare 2019 cu prezența mai mult decât ridicata în România. Desigur, printre primii care au fost la vot au fost politicienii, care au dat declarații mai mult decât interesante.

- „Ce m-a șocat de fapt. Un candidat de la PNL incerca sa ne convinga acum cateva zile ca este o minciuna asta și ca in Romania se mananca mai bine de cand am intrat in UE. Sa manance peștele ala el și liberalii pentu ca nu vor susține in PE aceasta prevedere. De ce sa nu susțina? Ca nu au curaj sa…