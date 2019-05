Președintele Klaus Iohannis a susținut duminica seara, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, in care a felicitat romanii pentru mobilizarea la vot. De asemenea, președintele a facut referire și la PSD, spunand ca și-a batut joc de romani, mai ales de romanii din Diaspora. Iata declarația de presa, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale: „Buna seara, dragi romani! Sunteți fantastici! Va felicit! Ați participat astazi in numar mare la alegerile europarlamentare și la referendum. Participarea este senzaționala! Avem in jur de 50% prezența la europarlamentare și in jur de 40%…