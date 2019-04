laus Iohannis ii cheama pe romani la referendum pe 26 mai, spunand ca el va vota DA la ambele intrebari. Președintele afirma ca referendumul va arata ce cred romanii despre PSD și guvernarea PSD, care, in opinia președintelui, nu guverneaza pentru țara, ci dau legi pentru ei. Mesajul președintelui, transcris de Administrația Prezidențiala: „Buna seara! Dragi romani, avem referendum pe 26 mai. Am semnat astazi decretul și am convocat acest referendum impreuna cu alegerile europarlamentare. Va aștept la vot, la referendum și la europarlamentare! La referendum avem doua intrebari. Prima intrebare…