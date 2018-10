Iohannis, discutii cu presedintele italian: am transmis multumiri pentru felul in care romanii sunt tratati si integrati in Italia

Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, dupa intalnirea cu omologul italian Sergio Mattarella, ca a transmis multumiri pentru felul in care romanii sunt tratati si integrati in Peninsula. "Am subliniat comunitatea de valori, istoria comuna,…

- ''Vizita mea in Italia are loc intr-un an cu semnificație deosebita in Romania. Anul acesta, romanii sarbatoresc Centenarul Marii Uniri. Impreuna cu Italia sarbatorim 10 ani de parteneriat strategic consolidat. Avem o relație foarte apropiata. Am analizat teme extrem de actuale cu președintele…

- Daca e sa dai crezare spuselor lui Klaus Iohannis, Romania a dat lovitura vietii ei. Frumos ambalat in propaganda de casa a Cotrocenilor, Summitul Initiativa celor Trei Mari a fost prezentat ca cel mai important eveniment economic de la Revolutie incoace. Minciuna! Singura revolutie din Romania a fost…

- Aflat in Romania, Mark Rutte a ajuns in aceasta dupa-amiaza la Palatul Cotroceni. Primit de catre seful statului, premierul Regatului Tarilor de Jos a avut in prima faza discutii tete-a-tete cu Klaus Iohannis, inaintea convorbirilor oficiale. Din cate figureaza pe agenda publica a presedintelui, cei…

- Presedintele a venit in aceasta dupa-amiaza cu bicicleta la o actiune de ecologizare in padurea Cernica, din Ilfov. Primul om in stat a subliniat ca a raspuns invitatiei celor de la “Let’s do it, Romania!”, care si-au propus sa mobilizeze cat mai multi voluntari pentru actiuni de curatare a mediului.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca presedintele Klaus Iohannis face orice sa blocheze Guvernul si este cel mai puternic om din Romania, exercitand aceasta putere in mod abuziv. "Iohannis e cel mai puternic om din Romania. Are serviciile, are mare parte din procurori si influenta…