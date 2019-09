Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Irinela Visan, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca are promisiunea ferma a ministrului afacerilor externe ca, la urmatorul scrutin, lucrurile vor fi "mult mai bine organizate" in sectiile de vot din diaspora. Prezent la The Liederkranz of…

- Trimisul special al AGERPRES, Irinela Visan, transmite: Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a declarat, joi, in contextul preluarii de catre Romania a presedintiei Comunitatii Democratiilor, ca tara noastra va promova participarea tinerilor in procesul de luare a deciziilor, precum si implicarea…

- Trimisul special al AGERPRES, Irinela Visan, transmite: Romania isi va amplifica eforturile pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabile pana in anul 2030, a declarat miercuri presedintele Klaus Iohannis, prezent la cea de-a 74-a sesiune a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU).…

- Președintele Klaus Iohannis și Carmen Iohannis vor participa, joi, la lansarea carții „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa", potrivit programului șefului statului obținut de Mediafax. Evenimentul este gazduit de fundația germano-americana Liederkranz. La ora 17.50 Klaus Iohannis și Carmen…

- Gica Hagi a fost remarcat de marile cluburi din Europa inca din perioada in care juca in Romania, dar regimul comunist l-a tinut departe de vreo mutare. Mai ales ca era considerat un simbol al Romaniei si al fotbalului de la noi. Sansa i-a suras imediat dupa Revolutie si in vara lui 1990 a fost cumparat…

- "Daca nu trece remanierea, ramane Guvernul in forma veche. Deci acest lucru nu presupune schimbarea Guvernului. Majoritatea din Parlament nu mai este reprezentata atunci cand trece o motiune de cenzura, pentru ca s-ar putea ca dintre ministrii pe care eu ii propun, unii sa nu fie de acord cu aceste…

Presedintii Klaus Iohannis si Donald Trump au adoptat o declaratie comuna Președintele Klaus Iohannis, întrevedere cu Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump (Washington DC, SUA) - 20 august 2019.

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca a adoptat impreuna cu omologul sau american, Donald Trump, o declaratie comuna, document esential pentru dezvoltarea Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA. "Am adoptat impreuna…