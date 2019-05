Iohannis, din minciuna in minciuna Am avut dreptate cand am spus ca summit-ul de la Sibiu este o facatura penibila, cu baloane colorate, cu muzici, dansuri si fleici pe gratar, ca la iarmaroc. Un balci incarcat de grosolanie si sfidare politica, ascunse in spatele zambetelor de protocol si al bailor de multime. Si chiar asa a si fost. Intalnirea liderilor […] Iohannis, din minciuna in minciuna is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

