Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat duminica, dupa reuniunea Consiliului European, ca va vedea violentele din Paris "first hand", cu ocazia vizitei pe care o efectua in capitala Frantei.



"Nu, dar o sa le vad, cum se spune, first hand probabil", a spus Iohannis, intrebat de un jurnalist daca a vazut violentele de la Paris.



El a subliniat ca nu doreste sa comenteze aceste violente si nici daca se asteapta la o reactie la nivel european ca in cazul Romaniei, dupa manifestatia de pe 10 august din Bucuresti.



…