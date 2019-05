Intrebat cum comenteaza faptul ca premierul Viorica Dancila i-a solicitat sa ceara liderilor europeni accelerarea aderarii tarii noastre la spatiul Schengen, dar si ridicarea MCV-ului, Iohannis a raspuns: "Da, aceste lucruri le-am cerut si le cer constant, inca din prima luna de mandat. Stiti ca, in ianuarie 2015, am fost la Bruxelles si am solicitat aceste lucruri. De atunci le solicit in continuare, insa, vedeti, eu nu sunt singur aici. Din pacate, avem un Guvern PSD care a stricat tot ce s-a construit in ani si ani de munca. Daca ar fi fost oameni seriosi, daca ar fi fost pesedistii hotarati…