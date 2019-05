Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a lansat, miercuri, un atac la adresa PSD, chiar inainte de sedinta Biroului Executiv al PNL, organizat la Sibiu, inainte de Summitul PPE si cel al Consiliului European.

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a anuntat, miercuri, ca a transmis catre Cotroceni cererea de rechemare a lui George Maior din functia de ambasador al Romaniei in SUA precum si propunerea numirii unui nou ambasador la Washington. „Comisia de politica ...

- Presedintele Klaus Iohannis si cancelarul german Angela Merkel vor avea, joi, la Sibiu, o intalnire cu reprezentanti ai Forumului Democrat al Germanilor din Romania.Intalnirea va avea loc dupa Summitul informal al sefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana, conform Agerpres. Citește…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca Viorica Dancila nu poate fi invitata la Summit-ul de la Sibiu deoarece reprezentantul Romaniei in Consiliul European este președintele țarii, iar la Summit nu vor fi „evenimente strict protocolare la care lumea ar sta și ar pierde vremea”.Klaus Iohannis…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca este clar ca „niște rotițe nu funcționeaza” in MAE, in condițiile in care ministrul Teodor Meleșcanu nu a luat o decizie privind rechemarea ambasadorului Romaniei in SUA George Maior, deși exista o solicitare a Comisie de politica externa a Senatului.Citește…

- Legaturile dintre Romania si SUA au ajuns la punctul culminant de la stabilirea relatiilor diplomatice in urma cu aproape 140 de ani, subliniaza ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Maior, intr-un punct de vedere prezentat intr-un comunicat de presa difuzat joi

- Evenimentul a fost deschis de Kenneth Weinstein, presedinte si CEO al Hudson Institute si a fost moderat de Walter Russell Mead, editorialist al cotidianului Wall Street Journal, unul dintre cei mai importanți experți americani in domeniile securitate naționala, politici guvernamentale și relații…

- Donald Trump a luat o decizie șocanta! Președintele a decretat stare de urgența in Statele Unite ale Americii. Decizia a fost luata din cauza ca America are nevoie de fonduri pentru a construi zidul la granița cu Mexicul.