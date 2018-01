Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca a urmarit cu ''foarte mare atentie'' protestele de la sfarsitul saptamanii trecute si si-a exprimat admiratia fata de manifestanti. "Am urmarit cu foarte mare atentie ultimele proteste. Acesti oameni sunt de admirat. Au venit…

- Direcția Naționala Anticorupție a reanalizat un dosar in care vicepremierul Paul Stanescu a fost cercetat in urma cu aproximativ 8 ani, cand era președinte al Consiliului Județean Olt și in care s-a dispus inițial neinceperea urmaririi penale. In urma reanalizarii dosarului, DNA a infirmat recent soluția…

- Presedintele Klaus Iohannis ar fi dat satisfactie PSD-ului, daca ar fi respins-o pe Viorica Dancila ca premier, declara la RFI prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan. Ea crede ca singura solutie este ca Executivul sa fie respins in Parlament.

- O adevarata revolta are loc pe pagina oficiala de Facebook a președintelui Klaus Iohannis. Din momentul in care a anunțat ca mai da o șansa PSD și o desemneaza premier pe Viorica Dancila și pana in jurul orei 22.45, aproximativ 2.500 de oameni l-au parasit pe președinte, adica și-au retras like-urile…

- Sistemul medical se confrunta cu multe probleme, insa, de-a lungul timpului, situații precum cea a medicului Mihai Lucan, care a ajuns in fața procurorilor, nu au fost singulare, iar acuzațiile aduse doctorilor au fost dintre cele mai variate: corupție, favorizarea infractorului sau mutilare. De-a lungul…

- Lucru care inseamna ca inceputul de an va fi marcat de „asaltul” celor interesati sa-si pastreze „puterile discretionare” chiar cu pretul destabilizarii tarii. „Asa zisii „rezistenti” care au pretentia ca apara justitia, cand, de fapt, ei nu doresc decat sa pastreze actualul simulacru de justitie, stat…

- Președintele s-a referit, in discursul sau, și la partidele politice și la Parlament. Judecatoarea Gabriela Baltag i-a atras atenția pentru ca Iohannis a introdus elementul politic in declarațiile sale. "Am nostalgia discursului susținut de dumneavostra la ședina CSM din 2015. Am sperat ca…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, in deschiderea ședinței Consiliului Superior al Magistraturii, in care se alege o noua conducere, ca justiția este independenta și trebuie sa ramana așa, el apreciind ca a fost un an greu pentru Romania, iar CSM-ul a avut o activitate intensa, complicata…

- Așa cum era de așteptat, 2018 se anunța un an complicat pentru Justiție. Va debuta cu acțiunea de demitere a șefei DNA, care va fi însa un demers mult mai greu de realizat decât își doresc inițiatorii, spune consultantul politic

- ”Sunt absolut convins ca in 2018 vor aparea lucruri extreme de grave care se refera la judecatori. Cred ca exista documente care vor duce la revizuirea intre 300 și 800 de dosare. Vom vorbi despre dosare ale unor oameni politici, oameni de afaceri, oameni fara implicare politica care au nimerit…

- Romania este din nou imparțita intre cei care vor ca situația din justiție sa ramana neschimbata și cei care vor sa schimbe ceva. Nimic nou, am scris despre asta, parerea mea este ca asistam la o batalie in care o mana de oameni care au controlat/controleaza traseele in justiție este in spatele protestelor.…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca, desi intrarea Romaniei in zona euro este extrem de importanta, nu a sesizat o dorinta in acest sens din partea tuturor Guvernelor, fie ca a fost vorba de Ponta, Cioloș, Grindeanu sau actualul guvern condus de Mihai Tudose. Șeful statului a aratat…

- Liderul PAS, Maia Sandu, a venit cu o reacție dupa ce democratul Vlad Plahotniuc a anunțat despre noua componența a Guvernului. Potrivit dansei, remanierea guvernamentala arata ca Partidul Democrat nu are cadre suficiente sa demareze reformele necesare pentru oameni.

- Pentru prima data, in Sibiu are loc un protest care dureaza de 21 de ore, in fata sediului Organizatiei Judetene a PSD, unde zeci de tineri stau, marti dimineata, pe scaune sau in picioare si transmit mesajul "va vedem" catre social-democrati. Tinerii protestatari au creat si o pagina de Facebook,…

- ”E nevoie de dumneavoastra, e nevoie de un partid care sa fie format din oameni care-si doresc cinste, isi doresc adevar, isi doresc o politica normala in tara asta. Eu mi-o doresc de foarte multa vreme, sunt unul dintre cei care au asistat la inceperea comunismului in aceasta tara. Sunt satul de…

- Președintele Klaus Iohannis are o prima reacție dupa votul de miercuri din Camera Deputaților prin care parlamentarii PSD-ALDE-UDMR au adoptat pe banda rulanta peste 100 de articole care modifica statutul magistraților.

- Premierul polonez, Beata Szydlo, și-a prezentat demisia comitetului politic al partidului din care face parte (PiS), iar aceasta a fost acceptata, a anunțat, joi, purtatorul de cuvânt al acestei formațiuni. Motivul demisiei ar fi „o schimbare necesara pentru a face fața noilor provocari”…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele de eliberare din functie a mai multor magistrati. Astfel, seful statului a semnat decretele privind eliberarea din functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Nelei Petrisor si a lui Constantin Branzan si din functia de procuror…

- Aproximativ 1.000 de persoane s-au strans vineri pentru a protesta in Piata Victoriei, pe o ploaie marunta, sub titlul „Romania moare“. Alti oameni au adus cu ei steaguri si pancarte. Protestatarii au strigat „De sarbatori, fara dictatori“, „Justitie, nu coruptie!“, „Firea, nu uita, asta nu e piata…

- "La mulți ani tuturor romanilor! Cred ca este o zi pe care trebuie sa o serbam cu bucurie și este un moment esențial pentru fiecare dintre noi, pentru ca astazi, fiecare roman, indiferent ca este in țara sau in afara țarii, traiește romanește, gandește romanește și in același timp iși dorește o țara…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a transmis vineri, de Ziua Nationala, ca romanii trebuie sa ia exemplul inaintasilor si tara trebuie sa aiba un ideal, "idealul unei tari suverane si prospere". "Visul unitatii noastre nationale a fost realizat, in urma cu aproape 100 de ani, prin jertfa…

- Presedintele Klaus Iohannis le ureaza romanilor “La multi ani” de Ziua Nationala, intr-un mesaj video transmis pe Facebook, el spunand ca 1 Decembrie 1918 reprezinta idealul nostru ca natiune de a fi liberi si uniti “intr-o Romanie prospera condusa de politicieni responsabili si integri”. “Dragi romani,…

- „Oameni buni, in aceasta seara am gustat un strop de fericire... am parcurs pe cantec, joc și versuri, un traseu al carui sfarșit nu il doream. Nu este un basm, este un mare adevar, intamplat la Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea ". Acești artiști minunați din familia "Junii Sibiului" au…

- Ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, a afirmat marți ca ceea ce a transmis Departamentul de Stat reflecta îngrijorarea SUA fața de masurile luate de România, ce ar putea duce la anularea progresului facut în lupta anticorupție. "Ceea ce s-a întâmplat…

- Comunicatul Departamentului de Stat al SUA nu ar trebui sa fie o surpriza pentru autoritatile de la Bucuresti, reprezentand, din nou, expresia ingrijorarii SUA privind masurile care pot duce la anularea progresului facut de Romania in lupta anticoruptie, a declarat, marti, ambasadorul american Hans…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a fost prezent marti, 28 noiembrie 2017, la Drobeta-Turnu Severin, unde a participat la o masa rotunda cu jurnalistii din presa locala la Biblioteca Judeteana.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri seara, la Ploiești, referindu-se la invitarea președinților Senatului și Camerei Deputaților la parada de 1 Decembrie, ca romanii iși doresc ca in conducerea statului sa existe o buna ințelegere. "Anul trecut, într-adevar, nu am…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca este clar ca Liviu Dragnea trebuie sa demisioneze din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. „Este gresit ca în conducerea statului sa ajunga oameni cu probleme penale, fiindca acesta este rezultatul. Ei ajung…

- Mi-a sarit in ochi recent una dintre declaratiile domnului Daea, aceea in care ne anunta la modul cel mai serios ca asteapta explicatii de la Consiliul Concurentei pentru a vedea de ce s-au scumpit anumite alimente, in special carnea si ouale. Orice persoana care intelege cat de cat cum functioneaza…

- Madalina Dobrovolschi, purtatorul de cuvant al sefului statului, a sustinut, in urma cu putin timp, o conferinta de presa de prezentare a punctului de vedere a presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu justitia din Romania. „Presedintele Klaus Iohannis isi doreste ...

- Presedintele Klaus Iohannis isi doreste o justitie independenta si puternica. Este comentariul facut de purtatorul de cuvant al Administratie Prezidentiale, Madalina Dobrovolschi, dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, a devenit suspect intr un nou dosar DNA si dupa ce acesta a spus ca Iohannis este…

- In aceasta seara au loc proteste in mai multe orașe din țara, printre care București, Cluj, Brașov și Craiova, scrie b1.ro. Cateva sute de clujeni au ieșit in strada. „Strada: Ultima Reduta” s-a scandat. Pentru a doua saptamana la rand, ...

- De la zi la zi, „clienții” Gianinei Poroșnicu prind curaj și dezvaluie modul in care au fost pacaliți de aceasta avocata inregistrata la Baroul Iași Poroșnicu incheie contracte de asistența juridica cu victimele accidentelor rutiere, se asigura ca primește 30 la suta din despagubirile platite de firmele…

- Fostul deputat Elena Udrea a venit in Comisia parlamentara pentru alegerile din 2009 și a explicat ca in relația dintre servciile secrete și cercul de putere totul era pe bani.”Sa nu credeți ca aici se facea ceva doar de dragul puterii. Acești șefi ai SRI au foarte mulți bani, sunt oameni…

- Președintele Klaus Iohannis a condamnat ferm, miercuri, atacul terorist de la New York și a subliniat ca Romania este deplin solidara cu Statele Unite ale Americii. "Doresc sa transmit, în numele României și al poporului român, condamnarea ferma a atacului…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, la targul Indagra, ca Romania beneficiaza de un potențial imens in agricultura, insa a aratat ca acesta trebuie valorificat in mod inteligent și durabil. * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO "Am toata convingerea ca România beneficiaza…

