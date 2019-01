Stiri pe aceeasi tema

- Decizia presedintelui Iohannis, de a prelungi cu un an mandatul generalului Nicolae Ciuca in fruntea Statului Major al Apararii, care fusese imputernicit, in prima faza, sa-si exercite prerogativele in aceasta functie doar pana la 31 decembrie 2018, a ajuns, sambata, in paginile Monitorului Oficial…

- Intr-un final, dupa toata tevatura, decretul prin care presedintele Klaus Iohannis a prelungit, cu un an, mandatul generalului Nicolae Ciuca in functia de sef al Statului Major al Armatei, a fost publicat sambata in Monitorul Oficial. Totusi, decretul nu este contrasemnat de catre premierul Viorica...

- Monitorul Oficial a publicat, sambata, decretul semnat de presedintele Klaus Iohannis privind prelungirea, cu un an, a mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii. AGERPRES/(AS-autor: Eusebi Manolache, editor: Catalin Alexandru, editor online: Gabriela Badea)

- USR a cerut, sambata, Secretariatului General al Camerei Deputatilor si conducerii Monitorului Oficial sa respecte legea si sa publice decretul emis de presedintele Klaus Iohannis pentru prelungirea cu un an a mandatului actualului sef al Statului Major al Armatei, generalul Nicolae Ciuca.

- Uniunea Salvati Romania (USR) cere Secretariatului General al Camerei Deputatilor si conducerii Monitorului Oficial (MO) ''sa respecte legea'' si sa publice de urgenta actul normativ emis de presedintele Klaus Iohannis, de prelungire cu un an a mandatului sefului Statului Major al Armatei…

- ”Este ilegal (decretul presedintelui Klaus Iohannis de prelungire a mandatului sefului SMG, Nicolae Ciuca - n.r.). Trebuia sa existe avizul prim-ministrului. Un decret ilegal poate fi apreciat si de primul-ministru, si de presedinte”, a declarat Gheorghe Iancu, fost Avocat al Poporului. El a mai precizat…

- Daca nu se publica pana luni, locțiitorul lui Ciuca va prelua, interimar, comanda Decretul de prelungire a mandatului sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, nu a fost publicat inca in Monitorul Oficial. Mandatul lui Ciuca expira luni. Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin…

- Fostul Avocat al Poporului Gheorghe Iancu a declarat, sambata, pentru MEDIAFAX, ca decretul emis vineri de presedintele Klaus Iohannis pentru prelungirea mandatului sefului SMG, Nicolae Ciuca, este ilegal, in conditiile in care nu a avut avizul premierului Viorica Dancila.