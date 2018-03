Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut joi, 15 martie a.c., la Palatul Cotroceni, o alocuțiune in cadrul evenimentului „Romania la Centenar”, organizat de catre Administrația Prezidențiala.Va prezentam in continuare textul alocuțiunii: „Domnule ministru,Domnule…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat regretul miercuri pentru faptul ca manifestarile si proiectele dedicate Centenarului se pregatesc in lipsa unui cadru legal, care sa fi fost adoptat de Parlament. "Regret ca manifestarile si proiectele dedicate Centenarului se pregatesc in lipsa…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la dezbaterea "Romania la Centenar", organizata de Administratia Prezidentiala, la Palatul Cotroceni. "La inceputul anului dedicat aniversarii Marii Uniri, presedintele Romaniei si participantii la dezbatere vor discuta despre viziunea marcarii…

- Colegii lor din alte tari vad fara prea mare efort ca latraii se dau de ceasul mortii doar in speranta ca guvernul, care, din pacate, nu este al partidelor lor si nici al lui Iohannis, se va discredita atat de mult incat sa-l injure toata lumea. Si, desigur, ca partidele care sunt la guvernare vor…

- Tariceanu, pus in dificultate de legea defaimarii a lui Dragnea: ”Discursul politic nu poate fi sanctionat, pentru ca este libertate de expresie, dar trebuie sa existe responsabilitate”, a spus liderul ALDE, marți, la Parlament. Calin Popescu-Tariceanu a comentat propunerea privind sanctionarea persoanele…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si "il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata legii". …

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca i-a "smuls" si cateva promisiuni presedintelui sarb Aleksandar Vucic, in urma intalnirii pe care au avut-o la Parlament.Citeste si: INEDIT-Iohannis a povestit cum s-a PIERDUT in Serbia: Detaliile care au facut DELICIUL jurnalistilor / VIDEO "Am…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat vor aborda caile de aprofundare a cooperarii…

- Organizatia Declic, care a initiat aceasta petitie, spune ca luni a instiintat intat Administratia Prezidentiala in legatura cu petitia si ca va trimite si semnaturile la Palatul Cotroceni. "Declaratiile ministrului Justitiei ne-au facut sa retraim angoasa momentului OUG 13. Este mai clar ca niciodata…

- A mai adaugat ca nu exista un termen la care MCV ar expira, asa ca Romania trebuie sa respecte, tot timpul, toate recomandarile Comisiei Europene. Pana cand? Pana la Pastele Cailor, pentru ca maharii Uniunii Europene sa aiba cand poftesc motive de a refuza Romaniei statutul de partener cu drepturi…

- Avizul negativ dat de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii propunerii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie nu este nicio surpriza pentru nimeni, a afirmat miercuri presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu A fost pus in circulație un scenariu halucinant. Dar in Romania totul este posibil. Se spune ca președintele Klaus Iohannis are de gand sa inițieze un dialog cu domnul Tudorel Toader pe temele care ard legate de marile parchete și in special de DNA. Și ca a aceasta discuție…

- Discursul de miercuri al procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, reprezinta un indemn la ”lupta” adresat celor care pana acum au fost ”precauți” și, totodata, un semnal ca SUA au revenit intr-o formula clara in jocul intern din Romania. Asupra Puterii PSD-ALDE va avea un efect de radicalizare,…

- ”Dupa ce a stimulat cresterea prin reducerea taxelor si majorarea salariilor in sectorul public, Guvernul de la Bucuresti ar trebui sa adopte acum o traiectorie mai sustenabila”, sustine Patrone. In opinia sa, oficialii de la Bucuresti pot face acest lucru prin majorarea investitiilor in infrastructura…

- "Este un moment extrem de grav. O astfel de functie de broker politic a unei institutii de securitate nationala este inacceptabila. Pune sub semnul intrebarii increderea cetatenilor in aceste institutii. Va trebuie dezlegat acest ghem. Parlamentul are un rol aici. SPP este sub conducerea presedintelui…

- Guvernul Viorica Dancila a fost validat, luni, de cele doua Camere ale Parlamentului, intrunite in sesiune extraordinara, dupa ce anterior ministrii desemnati au fost audiati in comisiile de specialitate. S-au înregistrat 282 de voturi "pentru", 136 "împotrivă" şi o abţinere.…

- Schimbarile din plan politic și cele fiscale au afectat piața bursiera, dar nu atat de mult pe cat se așteptau pesimiștii, insa investitorii și-ar dori o mai mare stabilitate, spune noul șel al Bursei de Valori București, Adrian Tanase. In ciuda acestor schimbari, care aduc și o serie de incertitudini,…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, președinții celor doua Camere, i-au trimis, luni, o scrisoare președintelui Klaus Iohannis in care il anunța ca in aceasta seara va avea loc votul de investitura in Parlament și ii cer sa organizeze tot in aceasta seara ceremonia de depunere a juramantului de…

- Incinta Palatului Cotroceni a fost luminata, aseara, in culorile tricolorului rosu, galben si albastru, cu prilejul sarbatoririi Zilei Unirii Principatelor de la 1859. Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, cu aceasta ocazie, ca Unirea Principatelor Romane reprezinta un indemn la unitate si coeziune…

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declaratie de unire cu Romania, semnatarii acesteia exprimandu-si bucuria de a sarbatori impreuna cu romanii de pretutindeni Centenarul Marii Uniri...

- Deputatul USR Iulian Bulai considera ca formatiunea din care face parte ar fi trebuit sa mearga la consultarile de la Palatul Cotroceni cu o propunere de premier, spunand totodata ca “USR este cel mai cool partid din Romania, unde nu te ameninta nimeni daca exprimi pozitii minoritare”.“Pentru…

- ”Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia. Decizia a fost luata astazi in Parlamentul European la Conferinta presedintilor, compusa din liderii grupurilor…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorii Jose Guillermo Ordorica Robles (Statele Unite Mexicane), Roberto Cesar Hamilton Magana (Republica Cuba), Serghei Minasian (Republica Armenia) si Eros Gasperoni (Republica San Marino) cu ocazia prezentarii de catre acestia…

- "Nu o sa iau decizia de a face un nou proiect al legii educatiei, in septembrie sa il depunem in Parlament, decat dupa consultari ample la nivel national. si apreciez sprijinul si implicarea Academiei Romane in acest proiect national. Cred ca Academia Romana este cea care trebuie sa vina cu acest proiect…

- Premierul sustinut de PSD, Viorica Dancila, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura al Parlamentului, afirmand ca pentru PSD si pentru romani este importanta implementarea programului de guvernare, ”tratarea asa cum se cuvine” a Centenarului si pregatirea presedintiei Consiliului UE.…

- "Astazi, am fost de acord ca impartasim aceleasi valori si obiective strategice, avem evaluari similare in materie de securitate intr-un mediu atat de volatil, precum si interese economice comune. In acest context, am decis impreuna cu domnul prim-ministru Abe sa lansam demersurile necesare pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in conferinta de presa sustinuta alaturi de premierul Japoniei, Shinzo Abe, ca au decis sa inceapa demersurile pentru ridicarea relatiei dintre Romania si Japonia la nivel de parteneriat strategic. "Am avut discutii aprofundate, care au aratat…

- Un ceremonial grandios care va marca reinaugurarea Cimitirului Eroilor, urmata de o parada militara cu cea mai noua tehnica de lupta a Armatei Romane, dar și o serie de manifestri inedite pregatite de Muzeul Județean de Istorie sunt doar cateva dintre numeroasele evenimente la care buzoienii sunt invitați…

- Opoziția și-a stabilit mandatul pentru consultarile de la Palatul Cotroceni, de miercuri, pentru desemnarea unui nou premier, in urma demisiei lui Mihai Tudose. PNL și USR cer anticipate, iar PMP va propune propriul premier. Partidul National Liberal va merge la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri…

- Vasile Dincu crede ca Mihai Tudose a fost indepartat din funcție pentru ca nu a reușit sa mulțumeasca partidul. Liviu Dragnea a caștigat confruntarea cu Mihai Tudose. Deocamdata, liderul PSD este caștigator, dar ramane de vazut daca va fi caștigator pe termen lung, deoarece crize periodice…

- ALDE: Noua propunere de premier va fi facuta in COALITIE, in urma unei "analize amanuntite" Daniel Chitoiu, secretar general al ALDE, transmite ca noua propunere de premier va fi facuta in cadrul coalitiei de guvernare PSD-ALDE, dupa o analiza amanuntita, recunoscand ca au existat unele sincope…

- "Stimate domnule Presedinte al Romaniei, subsemnatii, in temeiul Art. 103, Alin. 1 din Constitutia Romaniei, va solicitam imperios ca, dupa demisia Guvernului Tudose, sa NU desemnati pentru functia de Prim-Ministru niciun membru al formatiunilor politice PSD sau ALDE si niciun candidat sprijinit/…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, soseste marti la Bucuresti, unde se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al JaponieiVizita premierului japonez are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului…

- Premierul Mihai Tudose transmite un mesaj de Ziua Culturii Naționale, aratand ca lasa pentru cateva minute la o parte razboiul politic din interiorul PSD. Tudose susține ca Romania trebuie sa renasca in anul Centenarului și un bun prilej este sa aratam respectul cuvenit culturii romanești. Citește…

- Tudose va avea intalniri cu sustinatorii sai din PSD inaintea sedintei CEx - surse Premierul Mihai Tudose se intalneste, duminica, cu membrii PSD care il sustin in disputa cu liderul social-democrat, Liviu Dragnea, inaintea sedintei Comitetului Executiv, au declarat surse politice. Potrivit…

- O noua schimbare de guvern ar fi o sinucidere politica pentru PSD, avertizeaza fostul ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, care crede ca performantele economice inregistrate in 2017 au fost, in mare parte, anulate de conflictul intern. Senatorul PSD, Adrian Tutuianu, a scris, sambata, pe pagina…

- Senatorul Adrian Tutuianu, presedintele PSD Dambovita, avertizeaza, intr-o postare pe Facebook, conducerea PSD, ca o noua schimbare de Guvern „ar fi sinucidere politica” pentru social-democrati si se declara „ingrijorat” cu privire la evolutiile interne din partid. Ne aflam intr-un moment de rascruce,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 16 ianuarie a.c., pe Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti. Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii…

- Igor Dodon a declarat ca in anul 2018 exista riscul destabilizarii situatiei de la Chisinau. Potrivit lui, in politica s-ar putea intensifica confruntarea dintre Presedintie si Parlament, fapt ce ar putea duce la aceea ca presedintele va scoate lumea in strada. In politica externa seful statului nu…

- Președintele comisiei pentru legile justiției a raspuns, joi, criticilor aduse de ș apte ambasade ale statelor UE , dupa votul final din Senat pe cele trei proiecte de reforma din sistemul judiciar. El a spus ca nu este nevoie de avizul Comisiei de la Venetia, deoarece legile, asa cum au fost ele modificate…

- Președintele avertizeaza asupra modificarilor legilor justiției Klaus Iohannis, presedintele României. Foto: presidency.ro Presedintele Klaus Iohannis avertizeaza clasa politica asupra consecintelor pe care le vor genera modificarile aduse legilor justitiei în relatia României cu…

- Presedintele executiv al PSD, pe tema monarhiei: Poporul poate fi intrebat Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a enuntat, luni, ipoteza convocarii unui referendum pe tema monarhiei, el apreciind ca poporul roman poate fi intrebat daca vrea republica sau monarhie si aratand ca PSD nu exclude…