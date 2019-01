Iohannis, despre participarea la Ateneu: Trebuie să întrebați la Guvern "Evenimentul a fost pregatit de Guvern. Eu am fost invitat si ca atare am participat. Tinuta culturala a evenimentului a fost foarte buna, lucru pe care l-am transmis domnului Ion Marin si la decorare, restul cred ca trebuie sa intrebati mai degraba la Guvern, cum s-a construit lista invitatilor. Nu as dori sa comentez acest lucru", a spus Iohannis, intrebat cum apreciaza evenimentul de la Ateneu in contextul in care printre invitati s-au aflat si persoane cu condamnari penale. Ceremonia oficiala de inaugurare a Presedintiei romane la Consiliul UE s-a desfasurat joi seara, la Ateneu,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

