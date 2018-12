Iohannis despre OUG pe Codurile Penale: Pur si simplu nu se poate, exista practica CCR

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, la Bruxelles, ca nu este posibil ca Guvernul sa emita o OUG pe articolele constitutionale din Codurile penale. Intrebat cum comenteaza intentia Guvernului de a emite...

- Aflat la Bruxelles, unde urmeaza sa participe la o noua reuniune a Consiliului European, presedintele a exclus varianta ca Executivul sa poata da o Ordonanta de Urgenta pe Codul Penal si de Procedura Penala. “Nu se poate, s-a mai incercat, exista practica CCR care a declarat astfel de incercari pur…

- Augustin Zegrean, fostul presedinte al CCR, a declarat la Realitatea TV ca nu poate fi data o Ordonanta de urgenta in cazul unui proiect de lege pe codurile penale fiindca legea e in faza finala in Parlament, iar Guvernul vrea sa dea o Ordonanța de Urgența pe bucați de lege, ceea ce indica nerabdarea,…

- PSD a decis luni, in Comitetul Executiv Național, ca Guvernul va emite o Ordonanța de Urgența pentru adoptarea modificarilor la Codul penal și la Codul de procedura penala care au trecut de filtrul Curții Constituționale. Astfel, o serie intreaga de articole controversate ar putea fi trecute prin OUG…

- Jurnalistul Liviu Avram a comentat anuntul lansat de premierul Viorica Dancila la finalul Comitetului Executiv al PSD, potrivit caruia Guvernul va adopta o Ordonanta de Urgenta pentru Codul penal si cel de procedura penala. Jurnalistul a explicat ca astfel de initiative nu au mai existat pana acum si…

- Noul ministru al Educatiei, Ecaterina Andronescu, vrea sa renunte la manualul unic întrucât, spune ea, manualele nu s-au ridicat la standardele cerute. ”Manualul unic nu a fost o decizie tocmai fericita. Faptul ca manualele au aratat asa ar…

- Coalitia PSD-ALDE si Guvernul lor nu doresc sa legifereze nici transparent, nici sa se consulte cu partenerii, a afirmat presedintele Klaus Iohannis, joi, la Bruxelles, sustinand ca ordonanta de urgenta...

- Viorica Dancila i-a transmis ieri lui Liviu Dragnea, la intalnirea de la sediul PSD, ca Guvernul nu va adopta o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, intrucat Romania risca activarea Articolul 7 al Tratatului UE, dupa modelul Poloniei si Ungariei, sustin surse politice. Pe 3 octombrie,…