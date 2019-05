Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, ca spera ca Guvernul sa se abtina de la orice modificare legislativa care nu este pur tehnica si necesara, el comentand anuntul premierului Viorica Dancila, care a spus ca Ordonanta privind legea referendumului va fi adoptata miercuri, in sedinta de Guvern.…

- "Pentru mine, ca prim-ministru, pentru Guvernul Romaniei, este foarte important sa ne ocupam de buna organizare atat a alegerilor europarlamentare, cat si a referendumului. Vom discuta aceasta ordonanta de urgenta, a fost ieri sedinta pregatitoare, ma intorc la Guvern pentru a vedea fiecare act normativ…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca ordonanta de urgenta privind referendumul va fi adoptata in sedinta de Guvern de miercuri, ea precizand ca forma finala a acesteia va fi rezultatul unei discutii prealabile cu secretarul general al Executivului si cu reprezentantii AEP. "Pentru…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, spune ca Guvernul va adopta, miercuri, in sedinta, Ordonanta de Urgenta privind referendumul, prin care AEP interzice implicarea autoritatilor publice in campania pentru referendum. Intrebata de ce vrea sa limiteze implicarea șefului statului in promovarea refendumului…

- Guvernul va adopta, in sedinta de vineri, o ordonanta de urgenta cu privire la transportul rutier, a anuntat premierul Viorica Dancila, precizand ca acest act normativ cuprinde toate modificarile necesare stabilite dupa procesul de consultare cu factorii implicati.Miliarde de euro pentru construirea…

- Guvernul va adopta, in sedinta de vineri, o ordonanta de urgenta cu privire la transportul rutier, a anuntat premierul Viorica Dancila, precizand ca acest act normativ cuprinde toate modificarile necesare stabilite dupa procesul de consultare cu factorii implicati. "Un act normativ pe…

- Partidul National Liberal (PNL) ii solicita premierului Viorica Dancila sa convoace Guvernul si sa emita o Ordonanta de Urgenta astfel incat copiii sa beneficieze de la 1 martie de alocatii marite, a declarat, joi, vicepresedintele liberal, deputatul Florin Roman. "PNL ii solicita primului ministru,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat pe site-ul propriu ca proroga termenul pana la care companiile energetice trebuie sa transmita cifra de afaceri pe baza careia se va calcula contributia de 2% stipulata in OUG 114/2018, Instituția nu precizează, însă,…