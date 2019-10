Iohannis, despre noul acord pe Brexit: Romanii sunt foarte bine protejati Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca "romanii sunt foarte bine protejati", facand referire la noul acord pe Brexit, agreat ieri de Marea Britanie si Uniunea Europeana.



"Ieri am avut, dupa cum se stie, discutii mai lungi, dar vestea foarte buna legata de ce am discutat ieri este ca am ajuns la un acord pe Brexit, pe intelegerea discutata, din punctul nostru de vedere, al Consiliului European, nu sunt probleme cu textul la care am ajuns.



Sigur, urmeaza probabil maine sa aflam opinia Parlamentului britanic si, daca exista un acord si de acea parte, putem sa facem pasii urmator",… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata siriana va desfasura forte de-a lungul frontierei cu Turcia, intr-un acord cu administratia condusa de kurzi in nordul tarii, pentru a ajuta la respingerea ofensivei turce, a anuntat duminica administratia kurda. Desfasurarea armatei va sustine Fortele Democrate Siriene (SDF) conduse…

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a declarat marti, dupa o intalnire cu premierul britanic Boris Johnson, ca "nu exista progrese" in convorbirile privind o iesire ordonata a Marii Britanii din UE. Sassoli a spus ca Johnson i-a dat raspunsuri vagi la intrebarile sale privind…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, s-a intalnit, ieri, cu negociatorul sef al Uniunii Europene, Michel Barnier, pentru a discuta despre documentele pe care guvernul de la Londra le-a transmis Comisiei Europene, potrivit romania-actualitati.ro.Acestea contin detalii despre viziunea…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat sambata ca "progrese enorme" sunt in curs intre Uniunea Europeana si Marea Britanie pentru a se ajunge la un acord privind Brexitul, in jurnalul Mail on Sunday, relateaza AFP. El a comparat Marea Britanie, in procesul de iesire din UE, cu ... supereroul Hulk…

- Guvernul britanic a lansat o importanta campanie de PR menita sa informeze oamenii in legatura cu Brexit-ul. Sub numele de "Get ready for Brexit", campania a pornit duminica odata cu lansarea site-ului gov.uk/brexit, conform BBC. Costul campaniei se ridica, potrivit estimarilor,…

- Marea Britanie nu va mai trimite reprezentanti la majoritatea reuniunilor la nivelul Uniunii Europene incepand de la 1 septembrie, exceptie facand cele care "privesc interesul national", in domenii precum securitatea, a anuntat marti Ministerul pentru Brexit. Guvernul condus de Boris Johnson…

- Comisia Europeana a declarat luni ca Uniunea Europeana este pregatita pentru un Brexit fara acord, avertizand totodata ca Marea Britanie va avea de suferit cel mai mult in urma unui astfel de scenariu, potrivit Reuters. In cadrul unei conferinte de presa, purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene,…

- Orice Brexit fara acord ar fi o "tragedie" atat pentru Uniunea Europeana, cat si pentru Regatul Unit, dar blocul comunitar ramane angajat fata de acordul deja negociat cu Londra, a declarat marti prim-vicepresedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Frans Timmermans. "Boris Johnson si-a…