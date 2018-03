Stiri pe aceeasi tema

- "Temelia relatiilor absolut speciale dintre Romania si Republica Moldova se bazeaza pe comuniunea de limba, istorie, civilizatie si cultura. Acestea au semnificatii emotionale profunde. Astazi, in pofida provocarilor timpului, suntem angajati intr-un proces amplu de modernizare si democratizare,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj la aniversarea a o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania in care vorbeste despre ”gestul politic si patriotic care face cinste elitelor vremii” si despre faptul ca, ”in clipe de cumpana, in fata amenintarilor si pericolelor, Romania a…

- USR va contesta, impreuna cu PNL, legile justitiei la CCR dupa ce astazi au fost votate in plenul Senatului. Senatorii USR au depus amendamente la toate cele trei legi, 303, 304 si 317 dar au fost respinse de parlamentarii PSD-ALDE. USR califica actiunea de astazi un abuz la adresa statului de drept…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat, luni, cu ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Linas Linkevicius, pe care l-a primit la Palatul Cotroceni, si despre relatiile UE si NATO cu Rusia, inclusiv in contextul masurilor luate la nivel european, la care s-au alaturat astazi atat Romania, cat…

- Manifestațiile Marșul pentru viața din Republica Moldova au loc in cadrul campaniilor internaționale anuale de promovare a culturii vieții March for life, organizate in Statele Unite ale Americii, Franța, Polonia, Romania, Irlanda, Italia, Cehia, Germania, Argentina, Peru și in alte țari.

- Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii a inregistrat in 2017 \\\'\\\'un punct culminant\\\'\\\', cu evolutii notabile in domeniul securitatii, economic si cultural si contacte la cel mai inalt nivel, a declarat ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri cu privire la adoptarea de catre Romania a monedei euro in 2024 ca "temporar" tara noastra a iesit din marja de conformare, dar ca lucrurile se pot corecta daca exista vointa politica guvernamentala. "În acest moment şi temporar am ieşit…

- Ieri, la restaurantul Harlequin din statiunea Mamaia, a avut loc conferinta de presa premergatoare celei de-a cincea editii a Maratonului Nisipului, considerat unul dintre cele mai mari maratoane din Europa, ce se desfasoara integral pe nisip. Evenimentul va avea loc duminica, 25 martie, pe plaja din…

- Klaus Iohannis, despre impactul Brexit pentru Romania. Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, 22 martie, ca pentru Romania stadiul negocierilor privind Brexit “arata foarte bine”. “Despre Brexit o sa va spun mai multe probabil maine, dupa ce terminam discutia, dar asa, in deschidere, pot sa va spun…

- Razvan Burleanu, presedinte al FR de Fotbal, a declarat dupa sedinta Comitetului executiv al FRF de joi, ca un subiect important de pe ordinea de zi a fost o informare despre contractele comerciale dezavantajoase pentru fotbalul romanesc incheiate de Mircea Sandu, fost presedinte, si Ionut Lupescu,…

- Maratonul Nisipului, unul dintre primele maratoane din Europa care se desfasoara integral pe nisip, va avea loc duminica, 25 martie 2018, in stațiunea Mamaia. Pana la ora actuala, peste 1.000 de sportivi din Romania și din alte țari s-au inscris la inedita cursa de la malul Marii Negre și alte cateva…

- Mica Bestie din Est, așa cum a fost numit noul val de ger siberian care lovește Europa in acest sfarșit de saptamana face deja probleme in Marea Britanie. Mai multe aeroporturi au fost inchise și zeci de zboruri au fost anulate din cauza zapezii care a cazut in unele parți ale Marii Britanii, scrie…

- Autor: Serban CIONOFF ,,De vreme ce despre statul paralel se vorbește la fel de insistent pe celalalt mal al Atlanticului, rezulta ca, intr-u fel sau altul, acest stat paralel este de import. Și am face o mare greșeala sa ne imaginam ca responsabilii acestui mecanism profund nedemocratic trebuie identificați…

- Potrivit Raportului Mondial al Fericirii 2018, realizat de un program mondial al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Finlanda este cea mai fericita țara din lume.Raportul a clasificat nivelul de multumire din 156 de tari conform unui punctaj obtinut la evaluari privind PIB-ul pe cap…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a primit joi, 15 martie a.c., la Palatul Cotroceni, pe Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, ambasadorul agreat al Emiratelor Arabe Unite in Romania, Thanglura Darlong, ambasadorul agreat al Republicii India in Romania, și pe Virginia Hesse, ambasador agreat…

- Membrii Comisiei de control al SRI au ajuns - dupa audierea lui Coldea - la concluzia ca au nevoie de o documentare serioasa despre locul și rolul serviciilor secrete in societate. Așa ca vor pleca intr-un turneu de documentare in Germania, Anglia, Italia și Statele Unite, pentru a discuta cu responsabilii…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a afirmat miercuri seara, intr-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, ca ceea ce l-a determinat sa fuga a fost tocmai atitudinea celor de la petrecerea de la SRI, din seara plecarii sale, el sustinand ca toti stiau ca va fi arestat si ca “a fost o senzatie foarte…

- Țara noastra a fost inclusa pe lista statelor UE pentru care nu vor mai fi necesare inspecții suplimentare ale Administratiei Americane pentru Alimente si Medicamente, in cazul exporturilor de produse farmaceutice catre aceasta țara, fiind suficient avizul Agenției Europene Medicamentului. Calitatea…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe ministrii Apararii, respectiv pe sefii delegatiilor ministeriale ai celor noua state membre ale Aliantei Nord-Atlantice din Flancul Estic, exprimandu-si convingerea ca summitul din iulie va fi un moment de etapa semnificativ in…

- "Am avut intalnire cu ministrii apararii din tarile formatului B9. (...) Le-am spus care sunt opiniile mele in cateva teme importante pentru Romania. Din punctul si al nostru de vedere garantii ale securitatii noastre nationale sunt apartenenta la NATO, deci NATO si parteneriatul strategic cu Statele…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, i-a spus ca in privinta lui Sebastian Ghita "lucrurile sunt pe fagasul normal", iar "instantele delibereaza". Intrebat daca a discutat cu omologul sarb, aflat in vizita oficiala la Bucuresti, despre situatia fostului…

- Președintele Klaus Iohannis a atras atenția la prezentarea raportului de activitate al Ministerului Public pe anul 2017 ca in Romania a devenit un “obicei” sa se dezbata statutul procurorilor și ca se face ”in mod deliberat” o confuzie pentru a se incerca o slabire a independentei acestora. Principalele…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat vor aborda caile de aprofundare a cooperarii…

- In cursul zilei de astazi a aparut o informatie incredibila. Presedintele Klaus Iohannis nu va mai candida pentru un al doilea mandat de sef al statului, urmand sa fie presedintele Consiliului European din decembrie 2019.Mai multe detalii aici: ZVON: Iohannis, viitor președinte al Consiliului…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri ca, in ultima perioada, au loc manifestari virulente si incercari de manipulare pentru decredibilizarea Directiei Nationale Anticoruptie si pentru subordonarea Justitiei, punctand ca acest fapt este inadmisibil. "Directia Nationala Anticoruptie, ca parte…

- Mihai Fifor a detaliat urmatoarea mare achiziție in materie de armament, cea de aeronave F16. Aceste aparate nu se mai fabrica, așa ca specialiștii romani in dotarea Armatei le cauta in Portugalia, Statele Unite sau Israel

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si ambasadorul SUA, Hans Klemm, au discutat, la intalnirea de marti, despre elaborarea si implementarea unui plan de actiuni de lucru pentru a intari si aprofunda parteneriatul strategic intre Romania si SUA, precizeaza un comunicat dat publicitatii de…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca aprobarea de catre Guvern, in sedinta de joi, a proiectului de lege privind achizitia sistemelor HIMARS si a proiectului de hotarare referitor la corvetele multifunctionale reprezinta pasi importanti in inzestrarea Armatei Romane. 'In calitatea sa de stat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca a discutat cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, despre posibilitatea ca Romania sa devina producator de armament pentru intreaga zona, ea precizand ca Justitia nu a fost una dintre temele abordate in timpul intalnirii de la Palatul Victoria.…

- Peste trei sute de militari din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii si Romania participa, incepand de luni, la exercitiul multinational PLATINUM EAGLE 18.1 care are loc la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane din Babadag, judetul Tulcea.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a vorbit la Antena 3, vineri seara, despre dezbaterile din Parlamentul European, acolo unde s-a discutat in aceasta saptamana despre legile justiției din Romania.„Am incercat, cred ca am și reușit, sa subliniez ca nu e nicio legatura intre legile justiției…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit, joi, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, E.S Hans Klemm. Potrivit edilului, cei doi au discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala.

- De mai putin de o zi, Monica Barladeanu s-a intors in Romania din Statele Unite, unde a fost dupa ce a incheiat filmarile de la "Ferma vedetelor". Invitata intr-un platou de televiziune, prezentatoarea a vorbit despre cum au fost zilele petrecute acasa, in Los Angeles, unde sta la casa, dar si la filmarile…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat miercuri, in conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca daca legile Justitiei vor ramane asa cum au iesit din Parlament, fara a tine de cont de deciziile CCR, „discutiile despre MCV si despre Schengen se vor pune in alti…

- Un loc in plus pentru Romania in Parlamentul European Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, la Bruxelles, ca propunerea ca România sa mai primeasca un mandat de europarlamentar este un compromis bun. „Dupa ce Marea Britanie paraseste Uniunea, ramân…

- Intrebat daca isi mentine declaratia potrivit careia institutiile europene sunt dezinformate cu privire la legile Justitiei, Dragnea a raspuns: „Eu nu-mi iau vorbele inapoi, dar vreau sa va spun ceva: niciodata cand seful statului, indiferent care a fost, a fost plecat intr-o vizita oficiala, eu…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, la conferinta comuna cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, ca a discutat cu oficialul european despre situatia din Romania, inclusiv pe tema Justitiei, intr-o nota pozitiva. Presedintele Klaus Iohannis a avut o intalnire in data de 31 ianuarie…

- "Nu avea cum sa nu le faca, nu putea sa rateze momentul, dar asta nu inseamna ca sunt de acord cu dumnealui. Nu poate sa spuna ca oamenii nu traiesc mai bine, traiesc mai bine, puterea de cumparare a crescut, salariile au crescut, nu poate sa spuna ca au scazut. Dar, pana la urma realitatea e una…

- Incinta Palatului Cotroceni a fost luminata, aseara, in culorile tricolorului rosu, galben si albastru, cu prilejul sarbatoririi Zilei Unirii Principatelor de la 1859. Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, cu aceasta ocazie, ca Unirea Principatelor Romane reprezinta un indemn la unitate si coeziune…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, la Palatul Cotroceni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. In discursul sau, seful statului a spus ca Romania va respecta principiile statului de drept: "In 2018 Romania trebuie sa fie o tara puternica si rezilienta,…

- Parasirea Uniunii Europene de Marea Britanie a clatinat din temelii vechiul proiect care facea din statele membre un fel de Statele Unite ale Europei. Liderul de la Elysee a precizat, intr-un interviu pentru BBC ca decizia Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana a fost motivata de faptul ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru promulgarea Legii privind promovarea transportului ecologic, care prevede obligatia autoritatilor locale de a achizitiona mijloace de transport in comun cu motoare electrice in proportie de minimum 30% din

- Președintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila pentru funcția de premier, iar construcția Cabinetului a inceput. Ministru al Educației in primele doua Guverne PSD, Liviu Pop, va fi mai mult ca sigur exclus din viitoarea formula guvernamentala. Citește și: PSD trimite una dintre…

- Mihaela Buzarnescu este intr-o forma excelenta in Australia. Sportiva din Romania, clasata pe locul 57 WTA , s-a calificat, joi, in semifinalele turneului de la Hobart, dupa o victorie in doua seturi, 7-5, 6-1 in fata lui Alison Riske din Statele Unite, locul 89 WTA.

- Suntem martorii unei schimbari importante de paradigma pe piata muncii. Se schimba convingerea conform careia, pentru a atrage cei mai buni candidati si a construi echipe performante, organizatiile trebuie sa lucreze cu angajati full-time, pe baza unor contracte permanente. In plan international,…

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite în România constituie încalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe.