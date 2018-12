Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca nu a avut legatura cu incercarea Opozitiei de a-l revoca pe Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, dar a spus ca incercarea merita reluata si a exprimat speranta ca Opozitia va reusi. "Nu am avut timp de asa ceva,…

- "N-am avut timp de asa ceva, dar incercarea merita reluata si sper cu succes", a afirmat presedintele raspunzand intrebarilor jurnalistilor. Liviu Dragnea l-a acuzat pe presedintele Klaus Iohannis ca are atitudini dictatoriale si vrea sa acapareze institutiile, dupa ceea ce s-a intamplat miercuri…

- Intrebat daca a fost in spatele incercarii de inlaturare a lui Liviu Dragnea, Klaus Iohannis a afirmat ca merita sa fie reluata incercarea și opozanții vor reuși acest lucru. Ați fost in spatele incercarii de inlaturare a lui Liviu Dragnea? - Incercarea merita reluata și sper ca Opoziția…

- DCNews transmite declarațiile președintelui. - Am lucrat cu foarte mulți specialiști timp de doi ani, am ajuns in faza in care sa prezentam proiectul publicului, așteptam reacții critici, imi doresc sa avem un proiect al societații romanești pentru educația romaneasca de maine. Ați…

- Klaus Iohannis a ținut sa raspunda, miercuri seara, la acuzațiile lui Liviu Dragnea, care a spus ca președintele a stat in spatele celor care au incercat, in Camera Deputaților, sa il schimbe din funcție.Iohannis dezminte ca ar fi pus la cale un asemenea plan și cere Opoziției sa reia procedurile…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune, referitor la afirmatiile Gabrielei Firea, primarul Capitalei, ca "are suficienta barbatie", astfel ca aceasta poate "sa stea linistita". Referitor la o eventuala excludere a acestea, Dragnea raspunde ironic: "Doamne fereste, cum sa piarda partidul un asemenea om?".…

- Președintele Klaus Iohannis s-a interesat daca lucrarile la Parcul Unirii din Alba Iulia, unde va fi amplasat și Monumentul Unitații Naționale, vor fi finalizate pana la 1 Decembrie. Constructorii i-au dat asigurari ca acestea vor fi terminate.Citește și: Un nou scandal BUBUIE in curtea lui…

- Dragnea spune ca nu o spioneaza pe Firea, pentru ca nu are cu ce: ”Astea sunt prostii!”, a spus liderul PSD, duminica, intr-o emisiune la Antena 3. ”Urmeaza o discuție serioasa in partid”, a anunțat președintele PSD, despre acuzațiile aduse de Primarul Capitalei. Liviu Dragnea a spus ca acuzațiile…