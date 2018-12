Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, apreciaza ca daca Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, PSD va arunca Romania catre "o adevarata revolutie". "Liviu Dragnea a cerut astazi Guvernului sa adopte ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea pana pe 15 ianuarie. Daca…

- "Liviu Dragnea a cerut astazi Guvernului sa adopte ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea pana pe 15 ianuarie. Daca acest lucru se va intampla, il avertizez pe Liviu Dragnea ca PSD va arunca Romania catre o adevarata revolutie", precizeaza liderul USR, duminica, intr-un comunicat de presa.…

- Ordonanta de urgenta privind gratierea si amnistia a fost deja redactata de juristii PSD, urmand sa fie initiata de Ministerul Justitiei si adoptata de Guvern, ori in ultima sedinta din 2018, ori la inceputul lunii ianuarie, cand Romania va prelua presedintia UE, sustin surse din PSD pentru Adevarul.…

- „Am promis poporului roman ca vom face dreptate pana la capat viazavi de toate abuzurile care au existat. (...) Vom modifica codurile penale, vom face și legea raspunderii magistaraților. Intr-un final ne vom asuma și amnistia și grațierea. Suntem foarte aproape de final. Este o tema foarte serioasa…

- Dupa ce s-a incheiat ceremonia publica de promulgare a Legii vizand “Autostrada Unirii”, intrebat fiind despre varianta vehiculata intens de o parte a presei- cum ca Guvernul ar pregati, luna viitoare, o ordonanta de urgenta vizand amnistia si gratierea – Klaus Iohannis a recationat pe un ton transant.…

- Eveniment Reactia lui Ilan Laufer, dupa ce l-a acuzat pe Iohannis de antisemitism: Am avut o reactie la cald, bazata pe o puternica incarcatura emotionala Tweet Print Mail Autor: Ana Petrescu astazi, 18:11 2 Social-democratul a atasat postarii sale certificatul sau de nastere pentru a dovedi…

- ”Ne-am obisnuit cu dl Iohannis sa faca orice, dar ar fi o incalcare flagranta a Constitutiei”, a spus Dragnea, intrebat daca este de parere ca presedintele ar putea respinge numirea Olgutei Vasilescu la Ministerul Dezvoltarii Regionale. ”In cazul in care refuza, vom actiona constitutional.…

- Așa cum am mai scris, ziua de joi, 13 septembrie 2018, ramine in Istoria Romaniei, drept ziua in care intreaga noastra presa a scris pe larg despre un document pe care – așa cum s-a vazut mai tirziu- nici un jurnalist nu-l vazuse: o scrisoarea deschisa prin care mai mulți lideri județeni (numarul difera…