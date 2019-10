Iohannis, despre desemnarea lui Kovesi procuror-şef european: "O reuşită" "Este foarte importanta. Este o reusita care este evident si pentru doamna Kovesi semnificativa, dar este si pentru Romania semnificativa. Un procuror din Romania este sef peste noua institutie europeana. Acum avem o persoana care conduce o institutie europeana. (...) Cu presedintele francez, Macron, am avut o discutie foarte buna. Am tinut sa-i multumesc pentru implicarea deosebita si de succes in procedura de desemnare si alegere a procurorului european, doamna Kovesi, si am discutat pe marginea formarii Comisiei, fiindca si Franta are un parcurs mai complicat. Aici a fost un schimb de opinii",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

