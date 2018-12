Iohannis, despre citirea premierului: Acest discurs este dragut

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coalitiei de guvernare ar urma sa ia o decizie referitor la sesizarea CCR cu privire la un conflict legat de numirile noilor ministri dupa intoarcerea de la Bruxelles a premierului Viorica Dancila si vor discuta saptamana viitoare despre bugetul de stat, au declarat, marti, surse politice.…

- Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a fost convocat de urgenta, miercuri dimineata, pentru a anula „Ora premierului” din Parlament. Viorica Dancila ar fi urmat sa se prezinte de la 10.00, in plenul Camerei Deputatilor, pentru a raspunde la intrebarile Opozitiei referitoare la modificarile aduse…

- Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a fost convocat de urgenta, miercuri dimineata, pentru a vota amanarea „Orei premierului” din Parlament. Viorica Dancila ar fi urmat sa se prezinte de la 10.00, in plenul Camerei Deputatilor, pentru a raspunde la intrebarile Opozitiei referitoare la modificarile…

- Curtea Constitutionala a Romaniei judeca pe 7 noiembrie sesizarea premierului Viorica Dancila in legatura cu un conflict de natura constitutionala intre Parlament si Curtea Suprema, pe tema constituirii completelor de cinci judecatori. Pe 5 noiembrie are loc al doilea termen in dosarul „angajarilor…

- PSD și ALDE vin cu o noua propunere legislativa depusa la Senat prin care mașinile Bancii Naționale a Romaniei vor putea circula cu girofar albastru și sa aiba prioritate in trafic. Citește și: SURSE Euractiv - Socialiștii europeni, criza de nervi in ședința cu Viorica Dancila: tensiuni URIAȘE…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Parlament, ca Viorica Dancila a avut ”o prestatie foarte buna la Bruxelles” si ca oficialii cu care s-a intalnit premierul au inteles totusi ca in Romania ”adevarul este altul decat cel care e prins in toate materialele mincinoase” trimise PE.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Parlament, ca Viorica Dancila a avut ”o prestație foarte buna la Bruxelles” și ca oficialii cu care s-a intalnit premierul au ințeles totuși ca in Romania ”adevarul este altul decat cel care e prins in toate materialele mincinoase” trimise PE,…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, prim-ministrul Viorica Dancila va avea intalniri cu Grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor, Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa, Grupul Verzilor/ Alianta Libera Europeana si Grupul Partidului Popular European. In cadrul…