Iohannis despre cererea MAE de chemare a lui George Maior: ”Voi lua o decizie în această chestiune” Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca a primit solicitarea Ministerului Afacerilor Externe privind rechemarea ambasadorului Romaniei de la Washington și ca va lua o decizie dupa summitul de la Sibiu. "Am vazut aceasta scrisoare si imediat dupa ce terminam cu summitul, voi lua o decizie in aceasta chestiune", a raspuns Iohannis cand a fost intrebat de decizia MAE. Propunerea Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de rechemare a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior, a venit dupa analiza mandatului diplomatului, ale carui actiuni "nu ii mai permit sa promoveze in mod credibil… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

