- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a comentat la Antena 3 declaratia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in privinta activitatii DNA, precizand ca „toata tara asteapta niste concluzii ferme” si ca spera „ca saptamana viitoare va face ce trebuie”.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, și ca le-a transmis nemultumirea privind noul scandal legat de Justiție. „Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul presedinte Dragnea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, intrebat despre o eventuala revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca la acest moment nu vede motive de revocare, dar ca s-ar putea sa existe unele pe care el nu le cunoaste, dar le cunoaste ministrul Justitiei, iar Tudorel…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca a avut astazi o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, despre colaborarea sa cu noul Guvern, unul dintre subiecte fiind despre justitie. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca in urmatoarele zile…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca, in zilele urmatoare, va avea o discutie cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si, "daca va fi nevoie", va fi un dialog in trei - cu Toader si cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. AGERPRES/(AS - autor: Catalin Alexandru, editor: Florin Marin,…

- Codrin Ștefanescu a vorbit la Antena 3 despre scurta declarație de presa facuta de ministrul Justiției, Tudorel Toader, cu privire la activitatea DNA, DIICOT și Ministerul Public. Codrin Ștefanescu...

- Presedintele Klaus Iohannis face declaratii de presa astazi la ora 20:15, in contextul acuzatiilor aduse Directiei Nationale Anticoruptie, potrivit Digi 24.Astazi, Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca saptamana viitoare va prezenta in Parlament raportul de evaluare privind activitatea DNA,…

- Parlamentarul social democrat de Cluj, Cristina Burciu, sustine ca bunul mers al Justitiei din Romania este direct proportional si cu acoperirea necesarului de posturi existent in prezent in sistem. In acest sens, deputatul PSD s-a adresat ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in cadrul unei interpelari…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat joi pe piata interbancara la nivelul de 2,07% la trei luni, de la 2,06% miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la finele…

- Intalnire de gradul Zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va discuta joi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe tema ultimelor informatii aparute in spatiul public legate de DNA. ‘Am vorbit imediat ce a aparut in spatiul public informatia, i-am spus domnului ministru sa vina in tara, maine va fi in tara, vom avea…

- Luata cu asalt de jurnalisti, premierul Viorica Dancila a marturisit ca va discuta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe tema dezvaluirilor ce au in centrul lor anumiti procurori din DNA. Mai mult decat atat, ea sustine ca va exista, in acest sens, o analiza ampla. Citeste si: Se cer…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, miercuri, daca asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa ceara joi revocarea procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, el precizand ca asteapta ca acesta sa faca ceea ce crede, iar decizia sa fie argumentata „intr-un fel sau altul”.

- Fostul premier Victor Ponta a acuzat din nou procurorii DNA ca i s-au fabricat dosare pe baza unor "probe false" si prin "santajarea" martorilor, dar nu crede ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va incerca sa schimbe ceva, deoarece "nu il lasa seful lui Liviu

- Pana sa ajunga la sedinta conducerii social-democrate, Viorica Dancila a anuntat ca urmeaza sa aiba o discutie cu Tudorel Toader despre cele aparute recent in spatiul public, in speta despre presupuse fabricari de probe, la momentul la care ministrul Justitiei va reveni in tara, din Japonia. “Am vazut…

- Cerere fara precedent la adresa ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In direct la Antena 3, deputata Andreea Cosma i-a transmis lui Toader sa ceara revocarea Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA.Citeste si: Sebastian Ghita VORBESTE: Fostul deputat fugar, acuzatii fara precedent la Antena…

- El a spus ca 's-a discutat intr-o maniera absoluta politicianista' si ca afirmatiile facute de comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, 'probabil nu emana de la dansa'. 'N-am cum sa fiu multumit, in conditiile in care s-a vazut cu ochiul liber (...) faptul ca s-a discutat intr-o maniera…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, va discuta miercuri dupa-amiaza modificarile la legile justitiei din Romania, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Dezbaterea, intitulata 'Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din…

- "N-am senzatia, am convingerea. Nu stiu din ce provine (aceasta convingere - n.r.), dar cu siguranta - din moment ce mai multi discuta aceeasi problema, si intelegerea, perceptia (...) e diferita - e ceva. Din necunoastere sau din dezinformare, poate si din alte considerente", a declarat jurnalistilor…

- Presedintele Klaus Iohannis are intalniri cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, pe agenda discutiilor aflandu-se și modificarile la legile justitiei.

- Președintele Klaus Iohannis va efectua o vizita oficiala la Bruxelles, pe 31 ianuarie, unde urmeaza sa aiba intrevederi cu Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, și Donald Tusk, președintele Consiliului...

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, anunta Administratia Prezidentiala. Vizita sefului statului la Bruxelles are loc in urma invitatiei care i-a…

- Comisia Europeana a discutat la reuniunea de miercuri de la Bruxelles despre „ultimele evolutii privind situatia din Romania“. „Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania”, se arata intr-o declaratie comuna semnata de presedintele Juncker si prim-vicepresedintele Timmermans.

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre suspendare. „Nu imi este teama”, a declarat șeful statului, subliniind ca a acceptat-o pe Viorica Dancila pentru funcția de premier deoarece a fost recomandata de majoritatea parlamentara. „Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv…

- O femeie ofiter din cadrul Agentiei Nationale a Penitenciarelor a preluat astazi conducerea Penitenciarului de Maxima Siguranta Iasi. Este vorba de Cristina Dumitran, ofiter specialist la Directia de Inspectie Penitenciara din cadrul ANP. Dumitran il inlocuieste pe actualul director interimar, Pompiliu…

- Tudorel Toader a afirmat, vineri, ca nu a spus si nu va spune niciodata ca este posibil ca ministrul Justitiei sa interfereze in cuprinsul dosarului sau in modul in care procurorul audiaza sau da o solutie.

- Presedintele Klaus Iohannis va merge, maine, la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, sedinta in care urmeaza sa se stabileasca noua conducere a CSM. Va fi ales un nou presedinte, dar si un nou vicepresedinte, anunta Antena 3.La aceeasi sedinta urmeaza sa vina si ministrul Justitiei,…

- Publicația americana New York Times a publicat, in ultima zi a anului, o analiza despre situația tensionata din Romania generata de modificarile aduse legilor justiției. Romania este nominalizata printre țarile din Europa de Est in care guvernele au amenințat, in anul 2017, valorile liberale, „adoptand…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca nu a dorit sa stie nimic despre evaluarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, deoarece nu a dorit sa influenteze politic "o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata". Intrebat daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a prezentat evaluarea…

- Tudorel Toader a spus ca, intr-adevar, nu l-a cautat niciodata pe Klaus Iohannis, dar nu inseamna ca l-a evitat, el sustinand ca i se pare normal sa ramana in banca sa si de acum incolo, in limitele competentelor sale. "Oarecum era in intentia mea, cel putin in faza initiala a elaborarii acestor…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca 'incercarile de a controla sistemul judiciar' fac acest sistem mai prost si precizeaza ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, il evita in discutiile pe aceasta tema.Miercuri seara, la Antena 3, Tudorel Toader l-a ironizat pe președinte. ”A spus ca…

- Radu Tudor a prezentat în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, cinci mesaje-cheie lansate de președintele Klaus Iohannis. 1. Klaus Iohannis considera ca 'încercarile de a controla sistemul judiciar' fac acest sistem mai prost si precizeaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, iar ”urmarile vor fi pe masura gravitatii modificarilor”. El a spus ca efectele OUG 13 inca persista si ca in afara nu se intelege ce doreste…

- "Parlamentarismul acesta de bulibaseala si avarie trebuie sa inceteze", a spus seful statului, in discutia informala cu jurnalistii, potrivit News.ro. Ziaristii l-au intrebat de ce crede ca actuala coalitie majoritara se grabeste atat de tare cu legile justitiei, iar presedintele a replicat…

- Klaus Iohannis Klaus Iohannis a marturisit ca ia in calcul sa faca un referendum pentru justiție, anunțat la inceputul anului dar de care nu a mai spus nimic. Șeful statului s-a aratat nemulțumit de faptul ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu l-a sunat inainte de a trimite in Parlament propunerea…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca ‘incercarile de a controla sistemul judiciar’ fac acest sistem mai prost si precizeaza ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, il evita in discutiile pe aceasta tema. ‘Aceste incercari de a controla sistemul judiciar nu-l fac mai bun, ci il fac mai prost’, a…

- Judecatorul Cristian Danileț il acuza pe Tudorel Toader de „fake news” in legatura cu argumentele sale privind trecerea procurorilor in subordinea ministrului justiției. Reacția judecatorului vine dupa ce Tudorel Toader a adus argumente in favoarea plasarii procurorilor aub autoritatea ministrului…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la recepția oferita cu ocazia Zilei Naționale, ca anul viitor trebuie facuta o analiza a secolului care se incheie și trebuie stabilite obiective clare pentru viitor, insa este nevoie de efortul tuturor forțelor politice, instituțiilor și societații…

- Recepție de Ziua Naționala, la Palatul Cotroceni. Peste 600 de invitați au participat, vineri, la tradiționala recepție oficiala oferita de șeful statului cu ocazia zilei de 1 decembrie. Traian Basescu și Emil Constantinescu, foștii președinți ai Romaniei, s-au aflat printre invitați, iar liderii Puterii…

- "Romania este in situatia in care risca sa deterioreze niste relatii pentru o proasta si defectuasa intelegere a modului in care lucreaza Guvernul SUA. As pleca de la continutul comunicatului purtatorului de cuvant al Departamentului de stat. Prin acest comunicat nu se interzice discutarea acestor…

- Relația dintre România și SUA pare sa fi ajuns într-un punct critic, în urma dorinței PSD și ALDE de a modifica legile justiției. Departamentul de Stat al SUA a cerut Parlamentului României sa respinga legile justiției care ”slabesc statul de drept si pun…

- In numele intregului Parlament, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au batut obrazul diplomatiei americane, dupa ce SUA au indemnat ca in legile Justitiei sa nu fie incluse prevederi care afecteaza lupta impotriva coruptiei. PSD considera ca America a incalcat suveranitatea Romaniei. Opozitia considera…

- Președintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor justiției, Florin Iordache, a afirmat luni seara, dupa ce SUA a cerut retragerea propunerilor care "slabesc statul de drept", ca ele sunt total diferite de cele venite de la ministrul justiției, Tudorel Toader, solicitand "un…

- O decizie a Curtii Constitutionale in cazul sesizarii lui Calin Popescu-Tariceanu referitoare la ancheta DNA legata de modul in care au fost adoptate in Guvern hotararile referitoare la insula Belina este asteptata joi. Presedintele Senatului a cerut CCR sa constate un conflict juridic de natura constitutionala…

- Mai multi lideri din PSD si ALDE i-au cerut ministrului Justitiei, Tudorel Toader sa o revoce din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Mai mult, si Toader a spus ca ii va decide soarta lui Kovesi pana la finalul acestui an. Sefa DNA sustine ca nu se teme de o eventuala revocare si le-a transmis…

- Calin Popescu-Tariceanu, un nou atac la adresa DNA! Președintele Senatului declarat luni ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "isi face treaba cu brio", iar "deranjul" pe care l-a provocat pachetul de legi din domeniul Justitiei ar trebui sa ii puna pe ganduri pe romani.

- ”Mie mi se pare ca atitudinea repetata a doamnei Kovesi de a nu da curs invitatiei la comisia de ancheta reprezinta o sfidare a institutiei parlamentului si lucrul acesta mi se pare inadmisibil de la o persoana care functioneaza in Justitie sa se comporte astfel. Adica le cerem cetatenilor nostri…