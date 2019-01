Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, referindu-se la respingerea acordului privind Brexitul de catre Paarlamentul britanic, ca Guvernul Marii Britianii trebuie sa-si clarifice pozitia, pentru ca nu s-au epuizat procedurile care pot duce intr-un final la aprobarea acestui acord, iar UE e…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut miercuri, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa. Despre Brexit - Aseara Parlamentul britanic a respins acordul pe Brexit. Acum, sigur, intrebarea se pune ce urmeaza. Aceasta intrebare si-au pus-o, mi-au pus-o multi romani. - Cred ca trebuie analizate 2 aspecte…

- Romanii care traiesc și muncesc in Marea Britanie ar putea sa aiba probleme in perioada urmatoare, in cazul in care țara va parasi Uniunea Europeana fara un acord, atrage atenția ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu.

- Presedintele Parlamentului European Antonio Tajani a scris pe Twitter ca votul din Parlamentul britanic impotriva acordului privind Brexitul este o veste proasta, iar primele ganduri se indreapta catre...

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul, intr un vot crucial privind viitorul Regatului Unit, cu doua luni si jumatate inainte de date prevazuta a iesirii din Uniunea Europeana, relateaza agentiile internationale…

- Camera Comunelor dat un vot crucial asupra acordului privind Brexitul, negociat intre Londra si Bruxelles, cu scorul 202 pentru un acord și 432 impotriva! Camera Comunelor a respins proiectul de Acord Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu liderii Uniunii Europene, amplicand criza politica. Premierul…

- Zile critice pentru premierul Marii Britanii. Parlamentul o obliga pe Theresa May sa prezinte un "plan B" in trei zile, daca va fi respins acordul privind Brexitul. Intre timp, Agentia Europeana pentru Medicamente a inceput operatiunile de mutare de la Londra la Amsterdam.

- Convorbiri intre presedintele Klaus Iohannis si premierul Marii Britanii Presedintele Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro Acordul privind Brexit-ul si situatia comunitatii românesti din Regatul Unit au constituit doua teme de discutie între presedintele…