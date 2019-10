Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca desemnarea Laurei Codruta Kovesi drept procuror-sef european este o reusita. "Este foarte importanta (desemnarea - n.r.). Este o reusita care este evident si pentru doamna Kovesi semnificativa, dar este si pentru Romania semnificativa. Un procuror din…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca desemnarea Laurei Codruta Kovesi drept procuror-sef european este o reusita, adaugand ca i-a multumit omologului sau francez, Emmanuel Macron, pentru implicarea in procedura de alegere a acesteia.Citește…

- „Dupa ce a nenorocit Justiția din Romania acum este chemata sa distruga și Justiția europeana”, a scris miercuri Calin Popescu-Tariceanu cu ocazia desemnarii Laurei Codruța Kovesi in funcția de procuror-șef al Parchetului European. In acest context, liderul ALDE susține ca statele europene perpetueaza…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca votul in COREPER privind candidatura Laurei Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef european reprezinta o victorie importanta pentru Romania, el aratand ca Guvernul PSD a incercat sa blocheze aceasta candidatura. "Salut votul acordat astazi in…

- Ludovic Orban a spus, joi, intr-un comunicat, ca votul favorabil din COREPER pentru candidatura Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European, este "o victorie imensa" la care și-au adus "contribuția decisiva" președintele Iohannis și liderii și eurodeputații PNL."Este o victorie imensa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca desemnarea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror sef european in urma votului din COREPER este o victorie la care a contribuit presedintele Klaus Iohannis si liberalii si o palma primita de Guvernul Dancila din partea statelor europene. …

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Statele Unite ale Americii asteapta ca legislatia din Romania in domeniul energiei sa fie ameliorata. "Exista aceasta preocupare si ea a fost adusa in discutie, insa intr-o nota optimista. Presedintele…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat speranta, marti, ca la intalnirea cu omologul sau american, Donald Trump, discutiile vor viza si lupta anticoruptie din Romania, in contextul in care in acest domeniu exista rezultate bune. "Sper, pentru…