- "Acest PSD sub conducerea lui Dragnea nu este capabil sa genereze un guvern performant. Am avut doua guverne care n-au fost bune si care au fost inlaturate chiar de PSD. Suntem la al treilea guvern care nu este cu nimic mai bun. Avem guvernare dupa guvernare pesedista slaba, foarte, foarte slaba…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca nu a avut legatura cu incercarea Opozitiei de a-l revoca pe Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, dar a spus ca incercarea merita reluata si a exprimat speranta ca Opozitia va reusi. "Nu am avut timp de asa ceva,…

- ''Nu am finalizat analiza, dar analizand propunerile și comportamentul guvernamental pot sa va spun concluzii: Acest PSD, sub conducerea lui Dragnea, nu e capabil sa genereze un guvern perfomant. Am avut doua guverne care n-au fost bune și au fost inlaturate de PSD, avem al treilea guvern care nu…

- Intrebat daca a fost in spatele incercarii de inlaturare a lui Liviu Dragnea, Klaus Iohannis a afirmat ca merita sa fie reluata incercarea și opozanții vor reuși acest lucru. Ați fost in spatele incercarii de inlaturare a lui Liviu Dragnea? - Incercarea merita reluata și sper ca Opoziția…

- Klaus Iohannis a ținut sa raspunda, miercuri seara, la acuzațiile lui Liviu Dragnea, care a spus ca președintele a stat in spatele celor care au incercat, in Camera Deputaților, sa il schimbe din funcție.Iohannis dezminte ca ar fi pus la cale un asemenea plan și cere Opoziției sa reia procedurile…

- ”Astazi a fost o incercare de forta de a da jos presedintele Camerei Deputatilor. Stim ca urmeaza un an electoral, ca tot acest stat paralel nu face altceva decat sa ne aduca in postura de a nu avea un candiat viabil in campania electorala, dar ce mi se pare mai ingrijorator decat orice sunt cele…

- Legea pentru combaterea spalarii banilor a fost votata miercuri de doua ori, in Camera Deputatilor, la cererea PSD, dupa ce prima data a cazut la doar 2 voturi diferenta. Deputatul USR Cornel Zainea povesteste pe Facebook ca Florin Iordache a fost cel care s-a aratat foarte suparat de rezulat, dupa…

- La mijlocul saptamanii Romania a trebuit sa se descurce și fara președinte și fara premier. Șeful statului a fost la New York, unde i-a venit randul sa țina cuvantarea naționala. A rostit-o in cea mai buna engleza vorbita de vreun președinte roman in viața și n-a ezitat sa faca lobby pentru candidatura…