"PSD a primit un nou cartonas rosu, de aceasta data de la GRECO. Concluziile celor doua rapoarte adoptate la 21 iunie si publicate ieri cu o intarziere semnificativa de catre Guvern arata inca o data multiplele prejudicii aduse de guvernarea PSD-ALDE in ultimii doi ani prin modificarea legilor justitiei.

Mesajul dat de romani la referendum se regaseste din plin in aceste concluzii. Este ingrijorator ca din cauza intereselor actualei guvernari, Romania este in continuare in atentia organismelor europene", a declarat Klaus Iohannis.