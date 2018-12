Iohannis, declarații Dăncilă. Vladimir Ionaș: Aberant! ”Mie mi s-a parut interesant cum a legat el prelungirea aceasta a Senatului de a nu vota. Ma mir ca a reușit sa faca aceasta corelație, dar mi se pare un raspuns oarecum bun, facand așa o paralela, fiind situațiile totuși diferite, dar a ales sa arunce cumva in ograda Partidului Social Democrat ideea de termen rezonabil, ce inseamna rezonabilitatea asta. Bine, noi in Romania nu avem probleme cu toate termenele, ar trebui definite foarte clar in politica. Aici s-a ajuns din cauza luptelor politice. Mie nu mi-e foarte clar, ce obiectiv au. De ce se lupta. De la domnul Iohannis am ințeles ca nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Asteptam sa se intoarca Guvernul (de la Bruxelles - n.r.), sa avem o discutie. (...) Maine sigur va avea loc aceasta discutie, dar o actiune trebuie facuta, pentru ca e clar ca asta vrea Iohannis. Am inteles ca la Transporturi deja se intra in blocaj de maine ca nu mai e ministru", a precizat Dragnea.…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu ii cere premierului Dancila, dar si presedintilor celor doua camere ale Parlamentului sa supuna votului Parlamentului Pactul Global pentru Migratie, document intocmit de ONU, pe care Guvernul si presedintele il sustin. Plesoianu vrea ca Romania sa adopte modelul Slovaciei,…

- „Si in Rezolutia PE si in Raportul MCV apar cam aceleasi lucruri - romanii, majoritatea romanilor, eu si multi altii, dorim sa fim europeni, sa construim o democratie solida, transparenta pentru romani. Din nefericire, acest accident al democratiei, care este guvernarea Dragnea - Dancila, are cu…

- Intrebat daca Romania este amenintata dupa ce Putin a spus ca Rusia va tinti tari din UE care vor gazdui rachete americane, Dragnea a raspuns ca nu stie, dar "avem doi specialisti in politica externa" care ar trebui "sa traduca" aceste aceste afirmatii ale presedintelui rus. "Nu stiu, avem…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, susține ca disidenții din PSD trebuie sa treaca de la o ”revolta” la o adevarata ”revoluție” in PSD și sa nu se limiteze doar la schimbarea lui Dragnea, ci sa mearga pe schimbarea intregului Guvern, iar noul premier sa fie Corina Crețu, un om care ar putea conduce…

- "Spre vidul politic absolut Tara noastra evolueaza spre vidul politic absolut. Nu, nu este lipsa puterii politice, este folosirea aberanta a politicii. Fiecare dintre actorii politici vor doar disparitia celuilalt, fiecare deține Adevarul, este in conexiune cu Binele, Adevarul sau Frumosul.Ceilalti…

- Libertatea a cerut romanilor aflați departe de țara sa ii scrie Romaniei pe care au parasit-o, fie și temporar. Vocile lor pline de dor, de regret, dar și de revolta vor fi auzite dincolo de granițele Pieței Victoria și vor intra zilnic in paginile Libertații . Iata a patra scrisoare, trimisa de Alexandru,…

- Principala tema de discutie va fi pregatirea presedintiei Consiliului UE, care va fi preluata tara noastra la inceputul anului viitor, potrivit documentului de presa al Reprezentantei CE in Romania. "Negociatorul-sef al Comisiei Europene pentru negocierile in temeiul articolului 50, Michel Barnier,…