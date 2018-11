Iohannis, declarații Bruxelles. Negrescu: Sunt surprins! "Referitor la declaratiile de presa de la Bruxelles ale presedintelui Klaus Iohannis. Sunt surprins ca s-au facut referiri la mine, la anumite declaratii scoase din context si la activitatea mea (...) Analiza facuta de MAE dupa plecarea mea, confirmata prin mai multe comunicate de presa, arata ca totul a fost lasat in grafic atat pe dimensiunea politica cat si logistica. Chiar in ultima sedinta de Guvern la care am participat au fost aprobate prioritatile noastre de tara. Iar pe dimensiunea logistica toate elementele au fost prezentate. Ca dovada, se ocupa de ele aceleasi persoane ca si pana… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

