Iohannis, DECIZIE pentru PROFESORI: se restituie salarii, alte beneficii

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi Legea pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis parlamentului o cerere de reexaminare a legii prin care Monitorul Oficial a trecut de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, proiect adoptat in parlament pe 22 decembrie, in ultima zi a sesiunii parlamentare.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marti, 16 ianuarie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice 'Gheorghe Ionescu-sisesti' - Institutului…

- Control al constitutionalitatii numirii noii conduceri a ANCOM Foto: Arhiva. Presedintele Klaus Iohannis solicita control de constitutionalitate modificarilor aduse modului de numire a conducerii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii. Controlul…

- Klaus Iohannis ataca la CCR legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM Presedintele Klaus Iohannis a depus, luni, la CCR, o sesizare de neconstitutionalitate referitoare la legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM, adoptata de Parlament in decembrie 2017. Potrivit sursei citate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea privind aprobarea ordonantei Guvernului 29/2017 pentru infiintarea Centrului National de Management al Apei Grele, care va fi finantat integral de la bugetul de stat prin Ministerul Energiei. „Se infiinteaza Centrul National de Management…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cea care practic le dadea voie administratiilor publice locale sa finanteze activitatile sportive…

- Legea da dreptul atat mamei, cat și tatalui sa obțina concediul și banii aferenți pentru creșterea copilului in varsta de pana la doi ani (trei ani, pentru copilul cu handicap). Pentru asta, trebuie sa fi realizat timp de cel puțin 12 luni venituri impozabile in ultimii doi ani anteriori datei nașterii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 4 ianuarie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniile educației, cercetarii, formarii…

- * Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, au fost citati la sediul DIICOT pentru a fi audiati in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare, insa cei doi nu s-au prezentat deoarece citatiile nu au ajuns la timp, iar procurorul de caz…

- Presedintia precizeaza intr-un comunicat ca pe 27 decembrie 2017 Parlamentul i-a transmis, in vederea promulgarii, legea privind aprobarea actului normativ. "In opinia noastra, atat in cadrul dezbaterii initiale, cat si in cadrul reexaminarii, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta…

- Acestea sunt categoriile generale de pensii, la care are "vocație" orice roman, de la caz la caz, daca indeplinește criteriile de acordare. In plus fața de acestea, mai sunt și pensiile de serviciu, cele reglementate prin alte acte normative și pe care le pot primi numai cei care au avut anumite…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 care reglementeaza organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), informeaza Administrația…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, atragand insa atentia ca exista multe vulnerabilitati, printre care incadrarea deficitului bugetar in tinta de 3% din PIB si previziunile optimiste privind incasarile din TVA.…

- Presedintele Klaus Iohannis are dreptate sa recomande mai multa prudenta si sa atraga atentia asupra vulnerabilitatilor bugetului pe care l-a promulgat miercuri, dar Guvernul nu a fost exagerat de optimist in estimari, a declarat pentru MEDIAFAX analistul economic Aurelian Dochia. Presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat split TVA Legea de aprobare a Ordonanței de urgența a Guvernului privind introducerea sistemului plații defalcate a TVA obligatoriu de la 1 ianuarie a fost promulgata miercuri de președintele Klaus Iohannis. Parlamentul a modificat însa forma Guvernului,…

- La sfarșitul lunii noiembrie, consilierii locali au adoptat un raport privind „numirile finale in vederea ocuparii posturilor vacante de membri in Consiliul de Administrație la SC Drumuri Municipale SA”. Cei interesați au putut depune dosare, s-au facut evaluari, iar cei care au obținut cel mai mare…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgența 50/2017, se arata intr-un comunicat al Administrației Prezidențiale transmis AGERPRES. Legea pentru aprobarea OUG 50/2017 pentru modificarea Ordonanței de Urgența…

- Legea pentru aprobarea OUG 50/2017 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta 1/2017 prevede ca pentru acordarea de ajutoare, recompense, contributii la actiuni umanitare si burse se constituie fondul presedintelui Romaniei, fondul presedintelui Senatului, fondul presedintelui Camerei Deputatilor,…

- Persoanele care n-au ajuns inca la varsta de pensionare pot sa-și plateasca retroactiv contribuția la pensii pentru ultimii cinci ani, daca au perioade in care n-au fost asigurați in niciun sistem autohton, a informat Casa de Pensii Timis. Persoanele interesate aveau posibilitatea sa incheie contracte…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea și funcționarea agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației…

- Presedintele aminteste ca, prin Decizia nr. 764/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2017, Curtea Constitutionala a constatat ca dispozitiile art. I pct. 6 si cele ale art. II din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2015…

- ”Curtea a constatat ca legea examinata are un caracter individual, fiind adoptata in considerarea unui singur caz prestabilit, respectiv pentru achizitionarea unui imobil, si nu in vederea aplicarii ei unui numar nedeterminat de cazuri concrete. Or, in jurisprudenta sa, Curtea a retinut ca legea,…

- Conform Administratiei Prezidentiale, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 27 noiembrie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru realizarea "Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol" aferenta programului de inzestrare esential "Sistem de rachete sol aer…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea legii cu privire la acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român, acestia putând sa foloseasca gratuit un spatiu cu destinatia de cabinet de lucru, pe lânga resedinta…

- Ponta, atac la Guvern: “Haosul Fiscal Bugetar” bate la ușa, de la 1 Ianuarie, Dumnezeu cu mila! Iar noi ne uitam la razboiul “Dragnea – Kovesi”, a scris fostul premier, pe Facebook. Victor Ponta a criticat depunerea de catre USR a 5.000 de amendamente la Ordonanța care prevede introducerea Split TVA,…

- Deputații au dat marți vot favorabil proiectului de lege privind aprobarea OUG 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgența a Guvernului 111/2010 privind concediul și indemnizația lunara pentru creșterea...

- Revolutie fiscala din doua-n doua zile. Peste 200 de articole, schimbate in 11 luni Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMMR) a prezentat, marti, o sinteza potrivit careia in perioada ianuarie-noiembrie 2017 un numar de 261 de articole din Codul Fiscal au fost modificate…

- Guvernul a aprobat peste noapte o ordonanta de urgenta prin care devine obligatorie initierea negocierii colective pentru toate categoriile de angajatori, incepand din 20 noiembrie, pana in 20 decembrie 2017. Ordonanta vine in completarea faimoasei Revolutii Fiscale. 0 0 0 0 0 0 “Avand…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor masuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de actiuni detinute de catre statul roman la societatile…

- Casa de pensii sectoriala a M.Ap.N. a achitat, pe data de 7 noiembrie, unui numar de peste 7.000 de pensionari militari, diferentele rezultate intre cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 si cele stabilite in baza Legii nr. 119 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca s-ar impune o amanare semnificativa a modificarilor legislației fiscale, precizand ca termenul de aplicare a acestora la 1 ianuarie 2018 este inoportun. „Am vazut cu toții ca in afara de inițiatori toata lumea este impotriva acestor modificari. Cred ca…

- Proiect de lege: Statul va putea cumpara actiuni la firme Un proiect de lege postat pe site-ul Ministerului Economiei prevede, intre altele, ca statul sa poata cumpara actiuni la societati comerciale - lucru interzis in prezent. Viitoarea lege va schimba si regimul administrarii speciale a companiilor…