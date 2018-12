Stiri pe aceeasi tema

- "Daca domnul presedinte va avea disponibilitatea, daca va dori sa discutam despre aceste doua numiri, asa cum am procedat de fiecare data voi avea toata deschiderea de a purta aceasta discutie. Daca nu, nu avem decat o singura alternativa, aceea de a astepta hotararea Curtii Constitutionale, pentru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca este fundamentala decizia CCR privind sesizarea depusa de Guvern legat de numirea noilor ministri la Dezvoltare Regionala si Administratie Publica si la Transporturi.Citește și: SURSE - Ciorna listei PSD la europarlamentare. Numele vehiculate…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca este fundamentala decizia CCR privind sesizarea depusa de Guvern legat de numirea noilor ministri la Dezvoltare Regionala si Administratie Publica si la Transporturi. ‘Asteptam decizia Curtii, care e fundamentala’, a spus Dragnea, luni, inainte de…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti, la Parlament, in legatura cu amanarea pronuntarii lui Klaus Iohannis privitor la cea de-a doua remaniere a guvernului Dancila pe portofoliile de la Transporturi si Dezvoltare, ca „de maine nu vom mai avea ministru la Transporturi”.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, și-a depus, joi, demisia la cabinetul premierului Viorica Dancila. El a anunţat joi, la Palatul Victoria, înainte de şedinţa de Guvern comună cu Republica Moldova, că şi-a depus demisia la Cabinetul premierului. ''Sunt…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, anunta ca partidul o sa actioneze daca presedintele Klaus Iohannis va refuza din nou propunerile de ministri - Lia Olguta Vasilescu la Dezvoltare si Mircea Draghici la Transporturi."In cazul in care refuza, o sa actionam constitutional. In cazul in care presedintele…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a spus, marti, ca presedintele Klaus Iohannis da dovada de o ”sabotare continua a intereselor romanesti”, pentru ca a refuzat sa semneze decretele de numire in functiile de ministri pentru Olguta Vasilescu si Ilan Laufer. ”Este inadmisibil modul in care…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu a reacționat dupa ce președintele Klaus Iohannis a refuzat sa semneze decretele de numire in funcțiile de miniștri pentru Olguța Vasilescu și Ilan Laufer. El a spus ca o varianta de lucru ar fi ca PSD sa-i propuna tot pe cei doi, dar sa inversele ministerele.„Se…