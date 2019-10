Stiri pe aceeasi tema

- "Aici, in Sibiu, s-a construit in jurul universitatii un ecosistem functional din care fac parte actori din mediul economic, din societatea civila si din administratie. Este un caz fericit unde politicul are parte de o provocare aparent simpla, aceea de a nu strica acest echilibru. Extrapoland, decidentii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca modul pagubos de a legifera al decidentilor politici in domeniul invatamantului are efecte in special in invatamantul superior.Aici, in Sibiu, s a construit in jurul universitatii un ecosistem functional din care fac parte actori din mediul economic,…

- "Romania are nevoie mai mult decat oricand de universitati precum Lucian Blaga. (...) Suntem intr-o etapa in care pentru a construi o Romanie dezvoltata, o Romanie prospera este nevoie de o schimbare de paradigma. Trebuie sa generam valoare adaugata, trebuie sa construim retele de colaborare internationala…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, vineri, la ceremoniile organizate cu ocazia implinirii a 50 de ani de la infiintarea Universitatii ”Lucian Blaga” din Sibiu. Seful statului a dat exemplul universitatii sibiene, care a creat in jurul sau un ”ecosistem functional”, iar politicienii locali nu au…

- Președintele Klaus Iohannis un atac extrem de dur la adresa Ministerului Educației. Prezent la festivitatea de aniversare a 50 de ani de invațamant superior la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Iohannis a criticat modul haotic in care se dau legile.Citește și: Inregistrare EXPLOZIVA facuta…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca la mijlocul lunii octombrie 120 de militari si patru elicoptere vor incepe misiunea in Mali in sprijinul efortului ONU de a ajuta guvernul malian. "Romania a participat si participa la operatiuni ONU de mentinere a pacii din intreaga…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca raspuns la afirmatiile candidatului USR-PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, ca a fost un fel de "pompier atomic" care a prevenit prabusirea Romaniei. "Un fel de pompier atomic care a prevenit sa se prabuseasca Romania, se poate clasifica si…

- Premierul Viorica Dancila anunța ca de vina pentru faptul ca Romania nu a reușit sa obțina intrarea in spațiul Schengen pe durata mandatului in fruntea Consiliului Uniunii Europene. "Romania a apropiat UE de cetațeni prin deciziile care s-au luat la nivel european. Romania a incercat sa obține…